Як правильно розшифрувати питання "І що?" та вийти з розмови переможцем: 5 варіантів відповіді

У розмові ми часто можемо почути від співрозмовника фразу: "І що?" Найчастіше, в такий момент ми відчуваємо роздратування і бажання щось людині пояснити. Але за невинним питанням криється ставлення співрозмовника до вас і потрібно вміти правильно на нього відповісти.
Що означає питання "І що?" та як потрібно правильно відповідати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення тренера з ораторської майстерності Павла Мацьопи в Instagram.
Як пояснює експерт, питання "І що?" - це універсальний інструмент, щоб знецінити вашу думку. Також - через небажання слухати або розуміти, що ви говорите, а ще - як провокація для емоційної реакції.
Найчастіше таке запитання можна почути, коли ви:
Тренер з ораторської майстерності навів п'ять прикладів, які допоможуть зберегти повернути впевненість та поставити співрозмовника на місце.
Якщо вас перебивають:
На грубість:
У суперечці:
Про ваше рішення:
На саркастичний коментар:
"Коли ви відчуваєте зневагу, навіть на виплюнуте "і що", продемонструйте свою вищість, впевненість та домінацію", - радить Павло Мацьопа.
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