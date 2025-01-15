Как правильно расшифровать вопрос "І що?" и выйти из разговора победителем: 5 вариантов ответа

Как объясняет эксперт, вопрос "І що?" - это универсальный инструмент, чтобы обесценить ваше мнение. Также - из-за нежелания слушать или понимать, что вы говорите, а еще - как провокация для эмоциональной реакции.

Чаще всего такой вопрос можно услышать, когда вы:

Делитесь идеей или предложением

Аргументируете свою точку зрения

Обращаетесь за поддержкой

Тренер по ораторскому мастерству привел пять примеров, которые помогут сохранить вернуть уверенность и поставить собеседника на место.

Если вас перебивают:

"Якщо вам не цікаво, ми продовжимо без вас" - это показывает вашу готовность двигаться дальше без необходимости получать одобрение.

На грубость:

"Я вам поясню, як спілкуватися нормально" - начните объяснять базовые принципы вежливости, будто для ребенка. Этот ответ учит человека, как вести диалог и подчеркивает ваше доминирование в разговоре.

В споре:

"Якщо не хочете розуміти, не марнуйте мій час" - этот подход демонстрирует, что вы цените свое мнение больше, чем желание спорить.

О вашем решении:

"Це якось вас стосується? Ні" - такой ответ четко определяет границы вашего пространства.

На саркастический комментарий:

"А тепер буде щось конструктивне?" - этот ответ заставит человека пересмотреть свои действия и вернуться к конструктивному диалогу.

"Когда вы чувствуете пренебрежение, даже на выплюнутое "і що", продемонстрируйте свое превосходство, уверенность и доминацию", - советует Павел Мацьопа.