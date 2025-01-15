Як правильно розшифрувати питання "І що?" та вийти з розмови переможцем: 5 варіантів відповіді
У розмові ми часто можемо почути від співрозмовника фразу: "І що?" Найчастіше, в такий момент ми відчуваємо роздратування і бажання щось людині пояснити. Але за невинним питанням криється ставлення співрозмовника до вас і потрібно вміти правильно на нього відповісти.
Що означає питання "І що?" та як потрібно правильно відповідати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення тренера з ораторської майстерності Павла Мацьопи в Instagram.
Як пояснює експерт, питання "І що?" - це універсальний інструмент, щоб знецінити вашу думку. Також - через небажання слухати або розуміти, що ви говорите, а ще - як провокація для емоційної реакції.
Найчастіше таке запитання можна почути, коли ви:
- Ділитеся ідеєю чи пропозицією
- Аргументуєте свою точку зору
- Звертаєтеся за підтримкою
Тренер з ораторської майстерності навів п'ять прикладів, які допоможуть зберегти повернути впевненість та поставити співрозмовника на місце.
Якщо вас перебивають:
- "Якщо вам не цікаво, ми продовжимо без вас" - це показує вашу готовність рухатися далі без потреби отримувати схвалення.
На грубість:
- "Я вам поясню, як спілкуватися нормально" - почніть пояснювати базові принципи ввічливості, ніби для дитини. Ця відповідь вчить людину, як вести діалог і підкреслює ваше домінування у розмові.
У суперечці:
- "Якщо не хочете розуміти, не марнуйте мій час" - цей підхід демонструє, що ви цінуєте свою думку більше, ніж бажання сперечатися.
Про ваше рішення:
- "Це якось вас стосується? Ні" - така відповідь чітко визначає межі вашого простору.
На саркастичний коментар:
- "А тепер буде щось конструктивне?" - ця відповідь змусить людину переглянути свої дії та повернутися до конструктивного діалогу.
"Коли ви відчуваєте зневагу, навіть на виплюнуте "і що", продемонструйте свою вищість, впевненість та домінацію", - радить Павло Мацьопа.
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