Як правильно розшифрувати питання "І що?" та вийти з розмови переможцем: 5 варіантів відповіді

У розмові ми часто можемо почути від співрозмовника фразу: "І що?" Найчастіше, в такий момент ми відчуваємо роздратування і бажання щось людині пояснити. Але за невинним питанням криється ставлення співрозмовника до вас і потрібно вміти правильно на нього відповісти.

Що означає питання "І що?" та як потрібно правильно відповідати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення тренера з ораторської майстерності Павла Мацьопи в Instagram.

Як пояснює експерт, питання "І що?" - це універсальний інструмент, щоб знецінити вашу думку. Також - через небажання слухати або розуміти, що ви говорите, а ще - як провокація для емоційної реакції.

Найчастіше таке запитання можна почути, коли ви:

Ділитеся ідеєю чи пропозицією

Аргументуєте свою точку зору

Звертаєтеся за підтримкою

Тренер з ораторської майстерності навів п'ять прикладів, які допоможуть зберегти повернути впевненість та поставити співрозмовника на місце.

Якщо вас перебивають:

"Якщо вам не цікаво, ми продовжимо без вас" - це показує вашу готовність рухатися далі без потреби отримувати схвалення.

На грубість:

"Я вам поясню, як спілкуватися нормально" - почніть пояснювати базові принципи ввічливості, ніби для дитини. Ця відповідь вчить людину, як вести діалог і підкреслює ваше домінування у розмові.

У суперечці:

"Якщо не хочете розуміти, не марнуйте мій час" - цей підхід демонструє, що ви цінуєте свою думку більше, ніж бажання сперечатися.

Про ваше рішення:

"Це якось вас стосується? Ні" - така відповідь чітко визначає межі вашого простору.

На саркастичний коментар:

"А тепер буде щось конструктивне?" - ця відповідь змусить людину переглянути свої дії та повернутися до конструктивного діалогу.

"Коли ви відчуваєте зневагу, навіть на виплюнуте "і що", продемонструйте свою вищість, впевненість та домінацію", - радить Павло Мацьопа.