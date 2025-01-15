Как правильно расшифровать вопрос "І що?" и выйти из разговора победителем: 5 вариантов ответа
В разговоре мы часто можем услышать от собеседника фразу: "І що?" Чаще всего, в такой момент мы чувствуем раздражение и желание что-то человеку объяснить. Но за безобидным вопросом кроется отношение собеседника к вам и нужно уметь правильно на него ответить.
Что означает вопрос "І що?" и как нужно правильно отвечать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснения тренера по ораторскому мастерству Павла Мацьопы в Instagram.
Как объясняет эксперт, вопрос "І що?" - это универсальный инструмент, чтобы обесценить ваше мнение. Также - из-за нежелания слушать или понимать, что вы говорите, а еще - как провокация для эмоциональной реакции.
Чаще всего такой вопрос можно услышать, когда вы:
- Делитесь идеей или предложением
- Аргументируете свою точку зрения
- Обращаетесь за поддержкой
Тренер по ораторскому мастерству привел пять примеров, которые помогут сохранить вернуть уверенность и поставить собеседника на место.
Если вас перебивают:
- "Якщо вам не цікаво, ми продовжимо без вас" - это показывает вашу готовность двигаться дальше без необходимости получать одобрение.
На грубость:
- "Я вам поясню, як спілкуватися нормально" - начните объяснять базовые принципы вежливости, будто для ребенка. Этот ответ учит человека, как вести диалог и подчеркивает ваше доминирование в разговоре.
В споре:
- "Якщо не хочете розуміти, не марнуйте мій час" - этот подход демонстрирует, что вы цените свое мнение больше, чем желание спорить.
О вашем решении:
- "Це якось вас стосується? Ні" - такой ответ четко определяет границы вашего пространства.
На саркастический комментарий:
- "А тепер буде щось конструктивне?" - этот ответ заставит человека пересмотреть свои действия и вернуться к конструктивному диалогу.
"Когда вы чувствуете пренебрежение, даже на выплюнутое "і що", продемонстрируйте свое превосходство, уверенность и доминацию", - советует Павел Мацьопа.
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