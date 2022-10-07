Як правильно розморозити м’ясний фарш, щоб не зіпсувати страву і здоров'я

Довгий і безпечний спосіб

Найбезпечніший спосіб розморозити фарш - в холодильнику. Поступове розморожування в прохолодному середовищі не дасть бактеріям розмножуватися, фарш не втратить колір і смак.

Покладіть пакет з фаршем на тарілку, щоб він не замастив холодильник. Розморозиться фарш за 24 години, і тримати його в такому стані в холодильнику можна не більше доби.

В холодній воді

Гаряча вода не прискорить процес розмороження, а от процес розмноження бактерій прискорить. Адже в таки спосіб зверху фарш розтане занадто швидко, а всередині лишиться шматком льоду.

В холодній воді фарш розморозиться десь за годину. Воду краще поміняти кілька разів протягом цього часу. З такого фаршу готувати треба одразу.

В мікрохвильовій печі

На це ви витратите від 3 до 5 хвилин в залежності від маси. Якщо у вас є функція "розморожування", слідуйте інструкції або встановіть мікрохвильовку на 50% потужності на 2-3 хвилини.

Кожні 30 секунд перевертайте м’ясо, щоб воно рівномірно розморозилося. З такого фаршу треба якнайшвидше готувати те, що ви запланували.

Розморожений фарш вдруге заморожувати не рекомендується. Виключенням може бути фарш, розморожений в холодильнику, якщо ви знову перекладете його в морозильну камеру протягом 12 годин.