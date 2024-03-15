Як правильно проходити ВЛК і що варто підготувати заздалегідь: поради адвоката

В Україні триває загальна мобілізація й воєнний стан через повномасштабне вторгнення Росії до нашої країни. Всі військовозобов'язані громадяни мають встати на облік. Багато з них отримують повістки й мають пройти військово-лікарську комісію для встановлення придатності до військової служби.

Коли військовозобов'язаним потрібно прийти на ВЛК та яких лікарів обов'язково потрібно пройти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю адвоката Христини Ковцун для " Українського радіо ".

Як проходити ВЛК

Як пояснює адвокат, у мирний час проходити медкомісію потрібно один раз на 5 років. Однак під час воєнного стану ця норма не працює.

"В умовах, коли йде мобілізація, цей строк може нівелюватися, тому що в нас є указ президента про мобілізацію, і відповідно, коли військовозобов'язаному вручають повістку, він зобов'язаний з'явитися в територіальний центр комплектування, колишній воєнкомат, уточнити облікові дані та пройти військово-лікарську комісію для того, щоб було розуміння, чи він придатний, чи обмежено придатний, чи непридатний. І це обов'язок", - пояснює вона.

Христина Ковцун додала, що якщо військовозобов'язаний відмовляється від проходження військово-лікарської комісії - це адміністративне правопорушення, і за нього передбачений штраф. А пізніше може бути ще один виклик.

В Україні процедура проходження ВЛК чітко прописана і насамперед центри комплектування мають певні обов'язки з отримання інформації, зокрема, з управлінь соцзахисту - щоб з'ясувати, хто є в статусі особи з інвалідністю.

Військовозобов'язані під час проходження ВЛК мають надати свою медичну карту, виписки з медичної документації щодо перенесених захворювань.

"Після того, як подаються ці документи, для військовозобов'язаного призначають загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз крові на антитіла - ВІЛ, гепатит B, гепатит C, визначають групу крові, резус-належність, проводять рентгенологічне обстеження. Особам, які мають більше ніж 40 років, обов'язково проводять вимір внутрішньоочного тиску і дослідження крові на цукор", - підкреслює адвокат.

Вона пояснює, що якщо під час загальних аналізів визначають, що є погані показники, можуть призначити й додаткові обстеження. А після цього військовозобов'язаного мають оглянути такі спеціалісти:

Хірург

Терапевт

Невропатолог

Психіатр

Офтальмолог

Оториноларинголог

Стоматолог

Дерматолог

Інші лікарі за показаннями

"Тобто це дуже серйозний і відповідальний процес, який відбувається саме з урахуванням аналізів і обстеження лікарів", - підкреслює Ковцун.

Після повноцінного проходження медогляду ВЛК має надати висновок, який на сьогодні може бути таким:

Придатний до служби

Непридатний до служби в мирний час, але обмежено придатний під час воєнного стану

Обмежено придатний

Тимчасово непридатний з переглядом через 6-12 місяців

Непридатний до служби з виключенням з військового обліку

Повідомте ТЦК заздалегідь

Адвокат радить військовозобов'язаним мати пакет всіх медичних документів, особливо, якщо є проблеми зі здоров'ям. На випадок, якщо вас зупинять чи викличуть в ТЦК.

"Кращий варіант - це заздалегідь направити ці документи на адресу свого центру комплектування, в якому ви перебуваєте на обліку. Якщо ви вже надали медичні документи, де чітко зазначено, що у вас є певне генетичне захворювання, хронічні проблеми тощо, ВЛК та ТЦК будуть інакше поводитись, бо вони розуміють, що ви заздалегідь подбали про те, щоб ці документи були доставлені наперед. Ви маєте докази подачі цих документів. І у разі, якщо будуть порушення з їхньої сторони, буде дуже легко довести перевищення їхніх повноважень", - радить вона.

А військовим, які отримують бойові травми, контузії, каліцтва, адвокат радить подбати про довідку, в якій вказано обставини травми. Якщо немає такої довідки, то військовослужбовець не може претендувати на великий пакет виплат, і загалом надалі може бути складно оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни.