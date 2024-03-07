Як оскаржити висновки ВЛК: покрокова інструкція

Оскаржити висновки ВЛК можливо, якщо ви сумніваєтеся у тому, що лікарі правильно визначили стан вашого здоров'я. Є певний алгоритм дій у випадку, коли потрібно оскаржити висновки ВЛК.

Як оскаржити висновки ВЛК, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис на сторінці Facebook "Сили територіальної оборони ЗСУ".