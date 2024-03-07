Як оскаржити висновки ВЛК: покрокова інструкція
Оскаржити висновки ВЛК можливо, якщо ви сумніваєтеся у тому, що лікарі правильно визначили стан вашого здоров'я. Є певний алгоритм дій у випадку, коли потрібно оскаржити висновки ВЛК.
Як оскаржити висновки ВЛК, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис на сторінці Facebook "Сили територіальної оборони ЗСУ".
Як оскаржити
Якщо у постанові Військово-лікарської комісії (ВЛК) ступінь тяжкості поранення (травми), на вашу думку, зазначено неправильно - оскаржити такий висновок можна за алгоритмом:
1. Написати письмове звернення до командира частини щодо розгляду питання про зміну ступеня тяжкості травми.
2. Командир скеровує бійця на лікарсько-експертну комісію (ЛКК).
3. ЛКК ухвалює рішення
У разі втрати працездатності понад 60 днів - будь-яка травма вважається важкою. Встановлення ступеня тяжкості травм не належить до повноважень штатних та позаштатних ВЛК.
Які травми вважаються важкими
Травми, що в гострий період супроводжуються:
- Шоком будь-якого ступеня тяжкості та будь-якого генезу
- Комою різної етіології
- Гострою серцевою або судинною недостатністю, колапсом, важким ступенем порушення мозкового кровообігу
- Гострою нирковою або печінковою недостатністю
- Розладом регіонального та органного кровообігу, що призводить до інфаркту внутрішніх органів, гангрени кінцівок, емболії (газової та жирової) судин головного мозку, тромбоемболії.
- Сепсисом
Травми, які привели до тяжких наслідків
- Втрата зору, слуху
- Втрата якого-небудь органу або повна втрата його функції (при цьому втрата найважливішої у функціональному відношенні частини кінцівки (кисті або стопи) прирівнюють до втрати руки або ноги)
- Психічні розлади
- Втрата продуктивної здатності
- Невиправне понівечення обличчя
А також:
Які травми вважаються легкими
До легких травм належать:
Ушкодження, що не вказані в переліку важких травм
Розлади здоров'я з тимчасовою втратою працездатності тривалістю до 60 днів.
Раніше ми писали про те, що військовозобов'язані повинні будуть оновити дані протягом 60 днів.
А ще розказували, як зміниться проходження ВЛК для обмежено придатних до мобілізації.