Як правильно прибирати усі види підлоги: від лінолеуму до паркету

Плитка

Плитка - це один із найміцніших та найпрактичніших матеріалів для підлоги, особливо у вологих приміщеннях. Щоденне очищення теплою водою та м'якими мийними засобами дозволяє зберігати її вигляд і запобігає накопиченню бруду.

Особливу увагу слід приділяти швам, оскільки вони є найбільш вразливою частиною покриття: їх потрібно регулярно очищувати та періодично обробляти герметиком. Глазуровану плитку варто захищати від подряпин, тому агресивні абразиви краще не використовувати.

У разі утворення грибка у ванній кімнаті допоможуть антисептичні засоби. Також плитка може втрачати блиск через жирові забруднення на кухні, тому періодичне використання полірувальних засобів є необхідним. Завдяки своїй універсальності плитка є популярним вибором для ванних кімнат, кухонь та передпокоїв.

Лінолеум

Лінолеум - це практичний і доступний матеріал, який добре витримує навантаження в побуті. Для збереження його якостей важливо уникати використання агресивних хімічних засобів і надмірної вологи.

Щоденне очищення за допомогою вологої ганчірки підтримує його у чистоті, а періодичне нанесення спеціальних засобів додає блиску. Проте лінолеум вразливий до подряпин, тому слід оберігати його від важких предметів або меблів без накладок.

Крім того, пряме сонячне світло може спричинити вицвітання, тому в кімнатах із великими вікнами доцільно використовувати жалюзі чи штори. Лінолеум ідеально підходить для кухонь та коридорів, але потребує дбайливого ставлення, щоб служити багато років.

Доглядати за лінолеумом досить просто (фото: Freepik.com)

Паркет

Паркет є одним із найбільш елегантних підлогових покриттів, але він вимагає найбільш делікатного догляду. Для збереження його натурального вигляду важливо уникати занадто вологого прибирання, оскільки це може призвести до деформації дерева.

Для регулярного очищення досить пилососити або підмітати підлогу, а також використовувати спеціальні засоби для дерева, які допоможуть зберегти його блиск. Потрібно пам'ятати, що паркет чутливий до подряпин, тому накладки на меблі - обов'язковий атрибут.

Також, періодично паркет можна полірувати спеціальними маслами або воском, що допомагає зберігати його в відмінному стані. Ніколи не використовуйте агресивні абразиви, оскільки це може пошкодити поверхню дерева.

Ламінат

Ламінат відрізняється стильним виглядом і міцністю, але має певну чутливість до вологи. Для підтримання його гарного стану важливо використовувати лише спеціальні мийні засоби, які не пошкоджують поверхню.

Регулярне прибирання пилососом із насадкою для делікатних поверхонь дозволяє уникнути накопичення бруду в стиках. Ламінат чутливий до механічних пошкоджень, тому варто використовувати накладки на ніжки меблів і уникати впливу важких предметів.

У разі потрапляння води її потрібно швидко витирати, оскільки шви ламінату можуть розбухнути. Крім того, ламінат потребує періодичного полірування, щоб зберігати блиск. Його універсальність робить його ідеальним для віталень та спалень.

Ламінат має красивий вигляд, але більш вразливий до неправильного прибирання (фото: Freepik.com)

Килими та ковролін

Килими і ковролін вимагають особливої уваги, адже на них накопичуються пил, бруд і запахи, які можуть погіршити якість повітря в приміщенні. Регулярне пилосошення - це перше, але не єдине, що потрібно робити для збереження їхнього вигляду.

Важливо періодично проводити глибоке чищення, використовуючи спеціальні засоби для килимів, які допоможуть видалити залишки бруду і зберегти тканину від зношування. Окрім того, варто оберігати килими від попадання вологи, оскільки це може призвести до утворення плям або появи цвілі.

Якщо у вас є домашні тварини, важливо регулярно прибирати шерсть, яка може проникати у волокна. Для довготривалого збереження вигляду можна використовувати захисні покриття, які зменшують зношення тканини.