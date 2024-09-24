Чому не можна мити підлогу вночі: що говорять прикмети
Миття підлоги вночі викликає у людей різні забобони та страхи. Багато хто вважає, що це може призвести до негативних наслідків і нещасть.
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, чому не можна мити підлогу вночі та звідки прийшов цей забобон.
Історія забобону
У давнину вірили, що підмітання підлоги ввечері може принести біду, адже мітла або віник мали не тільки практичне, але й магічне значення. Їх пов'язували з чаклунством, адже відьми використовували ці предмети у своїх ритуалах. Тому підмітання в темний час доби вважалося небезпечним - це могло випадково активувати магічні сили.
Крім того, віник символізував енергію оселі. Вірили, що вечірнє прибирання може "вимести" позитивну енергію з дому, відкриваючи його для негативних впливів, злих духів та темних сил, які були особливо активні вночі.
Які будуть наслідки, якщо підмітати підлогу ввечері
Забобони - це вірування, які базуються на народних традиціях, страхах і символіці, часто пов’язані з надприродними явищами. Вони зазвичай виникають через спроби пояснити незрозумілі події або впливати на своє життя через певні ритуали або заборони.
Забобони про підмітання підлоги ввечері мають різні трактування, але більшість з них попереджає про можливі негативні наслідки для дому та його мешканців. А саме:
- Ви вимітаєте удачу, гроші та кохання з дому
- Підвищуєте ризик сварок та непорозумінь між родичами
- Притягуєте хвороби та негаразди
- Відкриваєте дім для злих духів і сил
- Втрачаєте захист і успіх на своєму шляху.
Як уникнути негативних наслідків підмітання ввечері
Щоб уникнути негативних наслідків підмітання ввечері, можна дотримуватися таких порад:
- Підмітайте до центру кімнати, а не до порога чи вікна, щоб не "вимітати" добробут.
- Не виносьте сміття вночі, а залишайте його у закритій місткості до ранку.
- Не передавайте мітлу комусь ввечері, і не беріть її від інших у цей час.
- Не використовуйте одну мітлу для прибирання одночасно з іншою людиною.
- Уникайте підмітання в присутності гостей ввечері та не дозволяйте їм прибирати за вас.
- Не підмітайте на релігійні свята вночі, як-от Великдень чи Різдво, щоб не втратити благословення.
Раніше ми розказували, чи можна продавати свою весільну сукню - що кажуть прикмети і забобони.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Vocal Media, Weird South.