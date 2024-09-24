Чому не можна мити підлогу вночі: що говорять прикмети

Миття підлоги вночі викликає у людей різні забобони та страхи. Багато хто вважає, що це може призвести до негативних наслідків і нещасть.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, чому не можна мити підлогу вночі та звідки прийшов цей забобон.

Історія забобону

У давнину вірили, що підмітання підлоги ввечері може принести біду, адже мітла або віник мали не тільки практичне, але й магічне значення. Їх пов'язували з чаклунством, адже відьми використовували ці предмети у своїх ритуалах. Тому підмітання в темний час доби вважалося небезпечним - це могло випадково активувати магічні сили.

Крім того, віник символізував енергію оселі. Вірили, що вечірнє прибирання може "вимести" позитивну енергію з дому, відкриваючи його для негативних впливів, злих духів та темних сил, які були особливо активні вночі.

Які будуть наслідки, якщо підмітати підлогу ввечері

Забобони - це вірування, які базуються на народних традиціях, страхах і символіці, часто пов’язані з надприродними явищами. Вони зазвичай виникають через спроби пояснити незрозумілі події або впливати на своє життя через певні ритуали або заборони.

Забобони про підмітання підлоги ввечері мають різні трактування, але більшість з них попереджає про можливі негативні наслідки для дому та його мешканців. А саме:

Ви вимітаєте удачу, гроші та кохання з дому

Підвищуєте ризик сварок та непорозумінь між родичами

Притягуєте хвороби та негаразди

Відкриваєте дім для злих духів і сил

Втрачаєте захист і успіх на своєму шляху.

Як уникнути негативних наслідків підмітання ввечері

Щоб уникнути негативних наслідків підмітання ввечері, можна дотримуватися таких порад: