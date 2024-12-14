Как правильно убирать все виды пола: от линолеума до паркета

Правильный уход за напольными покрытиями является ключом к их долговременному использованию и сохранению эстетического вида. Линолеум, ламинат или плитка имеют свои уникальные особенности, которые определяют, как именно за ними следует ухаживать.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об основных аспектах ухода за каждым из видов популярных напольных покрытий.
Плитка - это один из самых прочных и практичных материалов для пола, особенно во влажных помещениях. Ежедневная очистка теплой водой и мягкими моющими средствами позволяет сохранять ее вид и предотвращает накопление грязи.
Особое внимание следует уделять швам, поскольку они являются наиболее уязвимой частью покрытия: их нужно регулярно очищать и периодически обрабатывать герметиком. Глазурованную плитку стоит защищать от царапин, поэтому агрессивные абразивы лучше не использовать.
В случае образования грибка в ванной комнате помогут антисептические средства. Также плитка может терять блеск из-за жировых загрязнений на кухне, поэтому периодическое использование полировочных средств является необходимым. Благодаря своей универсальности плитка является популярным выбором для ванных комнат, кухонь и прихожих.
Линолеум - это практичный и доступный материал, который хорошо выдерживает нагрузки в быту. Для сохранения его качеств важно избегать использования агрессивных химических средств и чрезмерной влаги.
Ежедневная очистка с помощью влажной тряпки поддерживает его в чистоте, а периодическое нанесение специальных средств добавляет блеска. Однако линолеум уязвим к царапинам, поэтому следует оберегать его от тяжелых предметов или мебели без накладок.
Кроме того, прямой солнечный свет может вызвать выцветание, поэтому в комнатах с большими окнами целесообразно использовать жалюзи или шторы. Линолеум идеально подходит для кухонь и коридоров, но требует бережного отношения, чтобы служить много лет.
Паркет является одним из самых элегантных напольных покрытий, но он требует наиболее деликатного ухода. Для сохранения его натурального вида важно избегать слишком влажной уборки, поскольку это может привести к деформации дерева.
Для регулярной очистки достаточно пылесосить или подметать пол, а также использовать специальные средства для дерева, которые помогут сохранить его блеск. Нужно помнить, что паркет чувствителен к царапинам, поэтому накладки на мебель - обязательный атрибут.
Также, периодически паркет можно полировать специальными маслами или воском, что помогает сохранять его в отличном состоянии. Никогда не используйте агрессивные абразивы, поскольку это может повредить поверхность дерева.
Ламинат отличается стильным видом и прочностью, но имеет определенную чувствительность к влаге. Для поддержания его хорошего состояния важно использовать только специальные моющие средства, которые не повреждают поверхность.
Регулярная уборка пылесосом с насадкой для деликатных поверхностей позволяет избежать накопления грязи в стыках. Ламинат чувствителен к механическим повреждениям, поэтому стоит использовать накладки на ножки мебели и избегать воздействия тяжелых предметов.
В случае попадания воды ее нужно быстро вытирать, поскольку швы ламината могут разбухнуть. Кроме того, ламинат нуждается в периодической полировке, чтобы сохранять блеск. Его универсальность делает его идеальным для гостиных и спален.
Ковры и ковролин требуют особого внимания, ведь на них скапливаются пыль, грязь и запахи, которые могут ухудшить качество воздуха в помещении. Регулярное пылесошение - это первое, но не единственное, что нужно делать для сохранения их вида.
Важно периодически проводить глубокую чистку, используя специальные средства для ковров, которые помогут удалить остатки грязи и сохранить ткань от износа. Кроме того, стоит оберегать ковры от попадания влаги, поскольку это может привести к образованию пятен или появлению плесени.
Если у вас есть домашние животные, важно регулярно убирать шерсть, которая может проникать в волокна. Для долговременного сохранения вида можно использовать защитные покрытия, которые уменьшают износ ткани.
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При написании материала были использованы источники: издания и сайты Southern Living, Apartment Therapy, Sante Plus.