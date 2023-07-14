Як правильно прати рушники, щоб були м'якими та довше прослужили

Багато людей стикаються з тим, що махрові рушники втрачають свою м'якість і пухнастість після кількох прань. І повернути їм ці властивості не можуть навіть спеціальні засоби для прання та ополіскувачі. З роками такі рушники перетворюються майже на наждачку.
Однак є способи, які допоможуть вам швидко розв'язати цю проблему. Про них розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.
Ось ще список рекомендацій щодо прання рушників
Тканина втрачає м'якість і ніжність з багатьох причин, і частина з них зовсім не залежать від людини. Наприклад:
Раніше ми писали про те, як повернути одягу первісний колір засобами, які є вдома.
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