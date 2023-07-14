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Як правильно прати рушники, щоб були м'якими та довше прослужили

Як правильно прати рушники (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Багато людей стикаються з тим, що махрові рушники втрачають свою м'якість і пухнастість після кількох прань. І повернути їм ці властивості не можуть навіть спеціальні засоби для прання та ополіскувачі. З роками такі рушники перетворюються майже на наждачку.

Однак є способи, які допоможуть вам швидко розв'язати цю проблему. Про них розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.

Сода

Як потрібно та не варто прати рушники

Ось ще список рекомендацій щодо прання рушників

  • не перевантажуйте пральну машину, оскільки так рушники погано очистяться
  • відокремлюйте білі рушники від кольорових
  • , бо він може зробити тканину грубою
  • ніколи не періть рушники з будь-яким іншим одягом

Чому рушники стають жорсткими

Тканина втрачає м'якість і ніжність з багатьох причин, і частина з них зовсім не залежать від людини. Наприклад:

  • Вода не дуже хорошої якості, з різними домішками
  • Якість порошку, що впливає на тканину
  • Спосіб прання та вибір програми
  • Якість тканини, з якої виготовлені рушники
  • Спосіб сушіння рушників
  • Частота прання рушників

Раніше ми писали про те, як повернути одягу первісний колір засобами, які є вдома.

Також читайте, як часто потрібно прати джинси.

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