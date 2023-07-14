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Как правильно стирать полотенца, чтобы были мягкими и дольше прослужили

Как правильно стирать полотенца (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Многие сталкиваются с тем, что махровые полотенца теряют свою мягкость и пушистость после нескольких стирок. И вернуть им эти свойства не могут даже специальные средства для стирки и ополаскиватели. С годами такие полотенца превращаются почти в наждачку.

Однако есть способы, которые помогут вам быстро решить эту проблему. О них рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Сода

Как нужно и не стоит стирать полотенца

Вот еще список рекомендаций по стирке полотенец

  • не перегружайте стиральную машину, так как полотенца плохо очистятся
  • отделяйте белые полотенца от цветных
  • , так как он может сделать ткань грубой
  • никогда не стирайте полотенца с любой другой одеждой

Почему полотенца становятся жесткими

Ткань теряет мягкость и нежность по многим причинам, и часть из них совсем не зависят от человека. К примеру:

  • Вода не очень хорошего качества, с разными примесями
  • Качество порошка, влияющего на ткань
  • Способ стирки и выбор программы
  • Качество ткани, из которой изготовлены полотенца
  • Способ сушки полотенец
  • Частота стирки полотенец

Раньше мы писали о том, как вернуть одежде первоначальный цвет средствами, которые есть дома.

Также читайте, как часто нужно стирать джинсы.

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