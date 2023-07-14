Как правильно стирать полотенца, чтобы были мягкими и дольше прослужили

Многие сталкиваются с тем, что махровые полотенца теряют свою мягкость и пушистость после нескольких стирок. И вернуть им эти свойства не могут даже специальные средства для стирки и ополаскиватели. С годами такие полотенца превращаются почти в наждачку.
Однако есть способы, которые помогут вам быстро решить эту проблему. О них рассказали в популярном французском издании Sante Plus.
Вот еще список рекомендаций по стирке полотенец
Ткань теряет мягкость и нежность по многим причинам, и часть из них совсем не зависят от человека. К примеру:
Раньше мы писали о том, как вернуть одежде первоначальный цвет средствами, которые есть дома.
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