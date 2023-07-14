Як правильно прати рушники, щоб були м'якими та довше прослужили

Багато людей стикаються з тим, що махрові рушники втрачають свою м'якість і пухнастість після кількох прань. І повернути їм ці властивості не можуть навіть спеціальні засоби для прання та ополіскувачі. З роками такі рушники перетворюються майже на наждачку.

Однак є способи, які допоможуть вам швидко розв'язати цю проблему. Про них розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.

Оцет та лимон

Спочатку наберіть у миску холодну воду та додайте трохи лимона та оцту. Занурте в суміш рушники приблизно на 30 хвилин, періодично перевертаючи, щоб вони добре поглинули суміш.

Після цього добре прополощіть рушники під холодною водою, щоб видалити всі залишки лимона та оцту. Також потім не забудьте їх добре віджати.

Далі покладіть рушники в пральну машину. Виберіть програму холодного прання та додайте трохи засобу для прання.

Сода

Покладіть ложку соди в барабан пральної машини разом з рушниками. Потім додайте свій звичайний миючий засіб, також можна додати за бажанням оцет. Виперіть рушники при температурі максимум 30 градусів.

Оцет і мило

Ефективною альтернативою попередньому лайфхаку - замінити лимон на мило. Перед тим як покласти рушники в пральну машину, додайте трохи оцту та рідкого мила у відділення для засобу для прання.

Як потрібно та не варто прати рушники

Ось ще список рекомендацій щодо прання рушників

не перевантажуйте пральну машину, оскільки так рушники погано очистяться

відокремлюйте білі рушники від кольорових

не використовуйте занадто багато прального порошку , бо він може зробити тканину грубою

, бо він може зробити тканину грубою завжди обирайте звичайний режим прання

якщо ви прали рушники вручну, добре віджимайте їх перед сушкою

ніколи не періть рушники з будь-яким іншим одягом

Чому рушники стають жорсткими

Тканина втрачає м'якість і ніжність з багатьох причин, і частина з них зовсім не залежать від людини. Наприклад: