Как правильно стирать полотенца, чтобы были мягкими и дольше прослужили

Многие сталкиваются с тем, что махровые полотенца теряют свою мягкость и пушистость после нескольких стирок. И вернуть им эти свойства не могут даже специальные средства для стирки и ополаскиватели. С годами такие полотенца превращаются почти в наждачку.

Однако есть способы, которые помогут вам быстро решить эту проблему. О них рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Уксус и лимон

Сначала наберите в миску холодную воду и добавьте немного лимона и уксуса. Окуните в смесь полотенца примерно на 30 минут, периодически переворачивая, чтобы они хорошо поглотили смесь.

После этого хорошо прополощите полотенца под холодной водой, чтобы удалить все остатки лимона и уксуса. Также потом не забудьте их хорошо отжать.

Далее положите полотенца в стиральную машину. Выберите программу холодной стирки и добавьте немного стирального средства.

Сода

Положите ложку соды в барабан стиральной машины вместе с полотенцами. Затем добавьте свое обычное моющее средство, также можно добавить по желанию уксус. Выстирайте полотенца при температуре максимум 30 градусов.

Уксус и мыло

Эффективной альтернативой предыдущему лайфхаку - заменить лимон на мыло. Перед тем как положить полотенца в стиральную машину, добавьте немного уксуса и жидкого мыла в отделение для стирки.

Как нужно и не стоит стирать полотенца

Вот еще список рекомендаций по стирке полотенец

не перегружайте стиральную машину, так как полотенца плохо очистятся

отделяйте белые полотенца от цветных

не используйте слишком много стирального порошка , так как он может сделать ткань грубой

, так как он может сделать ткань грубой всегда выбирайте обычный режим стирки

если вы стирали полотенца вручную, хорошо отжимайте их перед сушкой

никогда не стирайте полотенца с любой другой одеждой

Почему полотенца становятся жесткими

Ткань теряет мягкость и нежность по многим причинам, и часть из них совсем не зависят от человека. К примеру: