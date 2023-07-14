Как правильно стирать полотенца, чтобы были мягкими и дольше прослужили
Многие сталкиваются с тем, что махровые полотенца теряют свою мягкость и пушистость после нескольких стирок. И вернуть им эти свойства не могут даже специальные средства для стирки и ополаскиватели. С годами такие полотенца превращаются почти в наждачку.
Однако есть способы, которые помогут вам быстро решить эту проблему. О них рассказали в популярном французском издании Sante Plus.
Уксус и лимон
Сначала наберите в миску холодную воду и добавьте немного лимона и уксуса. Окуните в смесь полотенца примерно на 30 минут, периодически переворачивая, чтобы они хорошо поглотили смесь.
После этого хорошо прополощите полотенца под холодной водой, чтобы удалить все остатки лимона и уксуса. Также потом не забудьте их хорошо отжать.
Далее положите полотенца в стиральную машину. Выберите программу холодной стирки и добавьте немного стирального средства.
Сода
Положите ложку соды в барабан стиральной машины вместе с полотенцами. Затем добавьте свое обычное моющее средство, также можно добавить по желанию уксус. Выстирайте полотенца при температуре максимум 30 градусов.
Уксус и мыло
Эффективной альтернативой предыдущему лайфхаку - заменить лимон на мыло. Перед тем как положить полотенца в стиральную машину, добавьте немного уксуса и жидкого мыла в отделение для стирки.
Как нужно и не стоит стирать полотенца
Вот еще список рекомендаций по стирке полотенец
- не перегружайте стиральную машину, так как полотенца плохо очистятся
- отделяйте белые полотенца от цветных
- не используйте слишком много стирального порошка, так как он может сделать ткань грубой
- всегда выбирайте обычный режим стирки
- если вы стирали полотенца вручную, хорошо отжимайте их перед сушкой
- никогда не стирайте полотенца с любой другой одеждой
Почему полотенца становятся жесткими
Ткань теряет мягкость и нежность по многим причинам, и часть из них совсем не зависят от человека. К примеру:
- Вода не очень хорошего качества, с разными примесями
- Качество порошка, влияющего на ткань
- Способ стирки и выбор программы
- Качество ткани, из которой изготовлены полотенца
- Способ сушки полотенец
- Частота стирки полотенец
Раньше мы писали о том, как вернуть одежде первоначальный цвет средствами, которые есть дома.
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