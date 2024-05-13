Как правильно поливать помидоры на огороде, чтобы они дали мощный урожай

Полив помидоров - это очень важная составляющая ухода за растениями, влияющая на их урожайность.

В материале использованы данные с сайтов Агросектор и Сад и огород.

Как правильно поливать томаты на огороде - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Как правильно поливать томаты на огороде

Регулярность

Помидоры нуждаются в регулярном поливе, особенно во время сухого периода или в период активного роста и плодоношения.

Глубина

Важно поливать помидоры на достаточную глубину, чтобы влага достигала корней растений. Обычно это означает, что нужно поливать не только поверхность грунта, но и снабжать влагой на глубину до 15-20 см.

Избегайте переорошение

Перерошенная почва может быстро потерять влагу. Попытайтесь удерживать почву рыхлой, но не переорошенной.

Избегайте намокания листьев

При поливе старайтесь избегать попадания воды на листья помидоров, особенно вечером. Это может способствовать развитию грибковых заболеваний.

Поливайте с утра

Лучшее время для полива – утро. Влага будет впитываться растениями быстрее, а это поможет избежать развития грибковых заболеваний и перегнивания.

Используйте мульчу

Накрытие грунта мульчей поможет удерживать влагу, предотвращая ее испарение. Это также поможет избежать сорняков и сохранить тепло.

Наблюдайте за томатами

Помидоры сами показывают, когда им не хватает воды. Если листья становятся свисающими, это может свидетельствовать о недостаточном поливе. Но избегайте чрезмерного полива, чтобы не сгнили корни!

Помните, что потребность в воде может варьироваться в зависимости от типа почвы, климатических условий и стадии роста растений, поэтому важно наблюдать за реакцией помидоров на полив и отрегулировать его соответственно.