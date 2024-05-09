Коли висаджувати томати у травні: найкращі дати за Місячним календарем

Щоб забезпечити врожайну урожайність помідорів, слід почати з вирощування здорової та міцної розсади. Молоді рослини дуже чутливі, і будь-які незручності можуть спричинити їх захворювання або загибель. Тому важливо знати, як правильно підживити розсаду помідорів перед висадкою і обрати сприятливі дні у травні для пересадки у відкритий грунт.

Коли краще садити розсаду у відкритий грунт - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Коли висаджувати розсаду томатів у грунт

Сприятливі дати за місячним календарем у травні 2024 року для висадки розсади помідорів: 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21 травня.

Помідори менш вимогливі до високої температури ґрунту, ніж огірки або баклажани, тому висаджувати їх у теплицю можна було вже в середині квітня. Однак з відкритим ґрунтом все складніше – тут немає таких комфортних умов для томатів. Тому переносити розсаду потрібно не раніше початку травня, покривши при цьому її плівкою, яку можна буде повністю зняти в червні.

Підготовка розсади до висадки

Підготовка розсади томатів перед висадкою у відкритий ґрунт є ключовим етапом, який впливає на подальший розвиток рослин і їхню врожайність. Ось кілька кроків, які можна виконати для успішної підготовки розсади:

Закалка розсади

Зазвичай за тиждень-два до висадки у відкритий ґрунт рекомендується почати закалювати розсаду. Це означає, що розсаду потрібно поступово привчати до зовнішніх умов, збільшуючи час, протягом якого вона перебуває на свіжому повітрі.

Підживлення розсади

Перед висадкою можна підживити розсаду комплексним мінеральним добривом, яке містить азот, фосфор і калій, а також мікроелементи. Це допоможе рослинам легше пережити період пересадки і швидше адаптуватися до нового середовища.

Розрідження розсади

Якщо розсада томатів вирощена в спільному контейнері або кубічній тарі, перш ніж висаджувати її у відкритий ґрунт, потрібно розрідити рослини, щоб кожна з них мала достатньо місця для розвитку кореневої системи.

Обрізання нижніх листків

Перед висадкою рекомендується обрізати нижні листки розсади, щоб зменшити ризик зараження грибковими хворобами та полегшити висадку рослин у ґрунт.

Підготовка посадкових ям

Перед висадкою підготуйте посадкові ями, додаючи компост або добрива для підживлення ґрунту. Це допоможе рослинам краще прижитися та розвиватися в новому місці.