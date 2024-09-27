Як правильно поливати кактус, щоб він не гнив

Кактуси та інші сукулентні рослини стають дедалі популярними кімнатними рослинами. Хоча сукуленти не потребують частого поливу, зволожувати ґрунт все ж потрібно.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як часто поливати кактуси та інші сукуленти.

Як поливати кактус

Кактуси мають стебла, які зберігають воду набагато довше, ніж інші рослини. Точна тривалість залежить від виду кактуса, але багато пустельних видів можуть обходитися без води рік і довше, а більшість великих кактусів - від 4 до 6 місяців.

Крім цього, регулярність та інтенсивність поливу кактуса залежить від таких факторів:

Місце вирощування . Кімнатні кактуси потребують менше поливу, ніж вуличні різновиди, оскільки умови їх вирощування відрізняються. Потреба кактусів у воді також залежить від таких факторів, як температура, світло та дренаж.

. Кімнатні кактуси потребують менше поливу, ніж вуличні різновиди, оскільки умови їх вирощування відрізняються. Потреба кактусів у воді також залежить від таких факторів, як температура, світло та дренаж. Розмір. Меншим кактусам потрібно менше води, ніж великим. Крім цього, кактуси з тоншим стеблом потребують більше води, ніж товсті пустельні кактуси.

Меншим кактусам потрібно менше води, ніж великим. Крім цього, кактуси з тоншим стеблом потребують більше води, ніж товсті пустельні кактуси. Вік . Вік вашої рослини також є визначальним фактором. Молоді кактуси, як правило, потребують води частіше для підтримки свого росту.

. Вік вашої рослини також є визначальним фактором. Молоді кактуси, як правило, потребують води частіше для підтримки свого росту. Вид. Тропічні види, такі як різдвяний кактус, не такі посухостійкі, як пустельні кактуси. Якщо у вас є тропічний кактус, перевіряйте ґрунт трохи частіше, щоб переконатися, що він не пересох. Поливати тропічні кактуси потрібно раз на тиждень.

Якщо кактус щойно пересаджений, рекомендують зачекати принаймні добу, перш ніж його поливати.

Після пересадження радять зачекати добу до поливу (ілюстративне фото: Freepik)

Коли поливати кактуси

Основний принцип поливу кактусів - поливайте їх, коли ґрунт повністю висохне. Навесні та влітку це зазвичай відбувається кожні 10-14 днів. У північній півкулі кактуси ростуть з березня по вересень - в цей період їм треба найбільше води.

Поки ваш кактус активний, ретельно поливайте ґрунт, щоб він був вологим. Сонячне світло та температура в приміщенні також впливають на швидкість висихання ґрунту. Під час спекотної сухої погоди вам може знадобитися поливати кактус щотижня або навіть додавати воду 2-3 рази на тиждень.

Взимку поливати кактус слід кожні 4-6 тижнів - також такої регулярності слід притримуватися, якщо кактус росте на вулиці. Більшість видів кактусів восени впадають у стан спокою і перестають рости.

Але, хоча вони сплять, їм все одно потрібно трохи води, щоб вижити Слідкуйте за якістю ґрунту і ретельно поливайте його, коли він пересихає, щоб ваш кактус добре харчувався.

Крім цього, радять поливати кактус вранці, щоб денне тепло допомогло ґрунту просохнути і запобігти надмірній вологості, яка може призвести до появи небажаних бактерій.

Як поливати кактус правильно

Два, найбільш поширені способи полити кактус - верхній та нижній полив. В першому випадку необхідно полити ґрунт за допомогою лійки або пульверизатора, залишаючи кактус сухим.

Продовжуйте додавати воду, поки вона не потече з дренажних отворів на дні контейнера. Якщо ви використовуєте контейнер без дренажних отворів, додайте достатньо води, щоб зволожити 7,6 см ґрунту.

Поверніться приблизно через 2 години, щоб перевірити, чи ґрунт все ще вологий, і додайте води за потреби.

Більшість домашніх квітникарів поливають кактуси таким чином. Це дає кращий контроль над тим, скільки води ви вносите в ґрунт.

Проте деякі кактуси ростуть дуже широко, і через це важко дістатися до ґрунту. В цьому випадку краще зволожувати землю, використовуючи нижній полив.

Наповніть блюдце теплою водою і поставте під горщик з кактусом. Через 2 години перевірте ґрунт - якщо він наполовину вологий, значить, кактус отримав достатньо води до наступного поливу.

Обприскувати кактуси не можна: це може призвести до загнивання кактуса або поширення бактерій.

Спосіб поливу кактуса відрізняється від його розміру (ілюстративне фото: Freepik)

Тропічні кактуси потребують трохи більше вологи. Один із способів зробити це - наповнити невелику миску садовою галькою, змочити камінці водою, а потім поставити на них кактус у горщику.

Перевіряйте камінчики, коли поливаєте кактус, і обприскуйте їх, щоб вони залишалися вологими. Або ж тримайте біля кактуса посуд з водою, щоб вона з часом випаровувалася.

Тим часом пустельні кактуси не потребують таких умов, тому тримайте їх подалі від надмірної вологості.

Хоча для поливу кактусів можна використовувати майже будь-яку прісну воду, водопровідна вода може мати високий вміст мінералів і хімічних речовин, які потенційно можуть завдати шкоди кактусам. Тому краще використовувати дистильовану або фільтровану воду.

Як поливати живці кактуса

Полив живців відрізняється від поливу дорослих кактусів. Зачекайте, поки живець не покаже ознак спраги, таких як в'янення або зморщування. Мінімізуйте вологість навколо основи кактуса, поливаючи по краю або знизу.

Це спонукає коріння рости у напрямку до води. Продовжуйте поливати таким чином, поки коренева система добре не вкорениться

Як визначити надмірність поливу

Перезволоження є найпоширенішою причиною проблем зі здоров’ям кактусів, і, на жаль, іноді наслідки незворотні. Зверніть увагу на такі ознаки та негайно зменште інтенсивність поливу, якщо ви їх помітили:

шкірка кактуса починає розшаровуватися;

кактус має зморшки або складки;

ґрунт занадто довго залишається вологим;

основа кактуса стає коричневою або чорною;

кактус здається занадто пухким;

стебла м'які;

з'являється гниль;

від кактуса лине неприємний запах.

Проте якщо кактус рідко або недостатньо поливають, він зневоднюється, що може загальмувати його ріст і викликати інші проблеми зі здоров’ям. Зверніть увагу на такі ознаки, оскільки вам може знадобитися частіше поливати кактус:

кактус стає світло-зеленим або жовтим;

колючки стають коричневими або відпадають;

кактус в'яне або зморщується;

основа кактуса буріє і розкладається.

Як визначити сухість ґрунту

Щоб уникнути надмірного поливу, який може спричинити гниття коренів та інші проблеми зі здоров'ям, перед тим, як поливати кактус, переконайтеся, що ваш ґрунт повністю або майже повністю сухий.

Для цього можна використовувати дерев'яну паличку, зануривши її в ґрунт на 5 см. Якщо паличка суха та чиста, кактус потрібно полити. Якщо ж до палички прилип вологий ґрунт, не спішіть поливати колючого улюбленця.