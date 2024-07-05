Запобігає загниванню коріння: три обов'язкові речі, щоб вода не застоювалася
Якщо ви дали своїм домашнім рослинам все необхідне, але все одно не можете зберегти їх, можливо, вам бракує однієї речі: належного дренажу ґрунту. Хоча полив необхідний для здоров'я рослин, відсутність можливості для відтоку води може призвести до загнивання і навіть загибелі коренів.
Про те, що можна зробити, що вода під час поливу не застоювалася в вазоні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart.
Чому рослинам потрібен правильний дренаж ґрунту
Належний дренаж для рослин у горщиках сприяє їхньому довголіттю. Більшість квітникарів знають, що коли рослини "дихають" через листя, вони вбирають вуглекислий газ і виділяють кисень.
Коріння рослини повинно мати можливість виконувати той самий процес. А от перезволожений ґрунт без належного дренажу "душить" коріння і не дає йому дихати.
Коли ґрунт перезволожується, повітряні проміжки в ньому заповнюються водою замість кисню. Заповнені киснем простори необхідні для того, щоб коріння могло функціонувати і поглинати воду та поживні речовини з ґрунту.
Як покращити дренаж ґрунту в кімнатних рослинах
Є кілька простих - і водночас необхідних - способів розв'язати поширену проблему. До того ж ці методи допомагають запобігти не лише можливому загниванню коренів, а й сприяють нормальному розвитку коренів рослини.
Використовуйте горщики з отворами
Коли ви поливаєте рослини, зайва вода повинна витікати з дна контейнера - так ґрунт рівномірно просочується, а коріння не загниває. Якщо вода не витікає з горщика, швидше за все, у ньому немає отворів
Більшість глиняних, теракотових або кам'яних горщиків зазвичай роблять з дренажним отвором. А от пластикові горщики іноді мають штампований отвір, який потрібно вибити за допомогою викрутки або молотка.
Окрім цього, можна створити тимчасовий горщик - наприклад для розсади - з порожньої пляшки, проте в будь-якому випадку необхідно пересвідчитися, іноді зробивши їх самостійно, що на дні посуду є отвори для стікання води.
Змініть текстуру ґрунту
Додавання пористого матеріалу до ґрунтової суміші допоможе уникнути перезволоженого ґрунту. Для цього рекомендують використовувати подрібнену кору, торф'яний мох, перліт або мох-сфагнум з довгими волокнами.
Водночас кожен з цих матеріалів має свої властивості:
- подрібнена кора - це суміш подрібнених деревних волокон - варіюється за розміром, утримує необхідну вологу та запобігає ущільненню ґрунту.
- торф'яний мох утримує рідину і допомагає забезпечити коріння вологою в проміжках між поливами, проте стає гідрофобним, коли його пересушують.
- перліт - пористий матеріал з вулканічної породи - добре пропускає повітря і допомагає воді рухатися крізь ґрунт.
- довговолокнистий мох сфагнум завдяки своїй текстурі запобігає ущільненню ґрунту і чудово підходить для вирощування тропічних рослин.
Вчасно пересаджуйте рослини
Ще один спосіб запобігти перезволоженню рослин - це щорічне пересаджування. Крім цього, вчасна пересадка рослин важлива для нормального росту коріння.
Почніть з того, що висипте весь вміст з горщика, потім розпушіть коріння, вивільняючи його з грудочок землі.
Потім помістіть рослину в новий горщик з ґрунтом або сумішшю, досипте наповнювач у горщик і нещільно утрамбуйте його біля основи коріння.
До речі, нещодавно ми писали про те, як можна врятувати кімнатні рослини, які хворіють чи всихають.
Крім цього, розповідали про те, як зволожувати рослини, якщо у вашій відпустці їх нікому поливати.