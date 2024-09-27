Как правильно поливать кактус, чтобы он не гнил

Кактусы и другие суккулентные растения становятся все более популярными комнатными растениями. Хотя суккуленты не нуждаются в частом поливе, увлажнять почву все же нужно.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как часто поливать кактусы и другие суккуленты.

Как поливать кактус

Кактусы имеют стебли, которые сохраняют воду гораздо дольше других растений. Точная продолжительность зависит от вида кактуса, но многие пустынные виды могут обходиться без воды год и дольше, а большинство крупных кактусов - от 4 до 6 месяцев.

Кроме этого, регулярность и интенсивность полива кактуса зависит от следующих факторов:

Место выращивания . Комнатные кактусы нуждаются в меньшем поливе, чем уличные разновидности, поскольку условия их выращивания отличаются. Потребность кактусов в воде также зависит от таких факторов как температура, свет и дренаж.

. Комнатные кактусы нуждаются в меньшем поливе, чем уличные разновидности, поскольку условия их выращивания отличаются. Потребность кактусов в воде также зависит от таких факторов как температура, свет и дренаж. Размер . Меньшим кактусам нужно меньше воды, чем крупным. Кроме этого, кактусы с более тонким стеблем нуждаются больше воды, чем толстые пустынные кактусы.

. Меньшим кактусам нужно меньше воды, чем крупным. Кроме этого, кактусы с более тонким стеблем нуждаются больше воды, чем толстые пустынные кактусы. Возраст . Возраст вашего растения также является определяющим фактором. Молодые кактусы, как правило, нуждаются в воде чаще для поддержания своего роста.

. Возраст вашего растения также является определяющим фактором. Молодые кактусы, как правило, нуждаются в воде чаще для поддержания своего роста. Вид. Тропические виды, такие как рождественский кактус, не так засухоустойчивы, как пустынные кактусы. Если у вас есть тропический кактус, проверяйте почву почаще, чтобы убедиться, что он не пересох. Поливать тропические кактусы нужно раз в неделю.

Если кактус только что пересажен, рекомендуют подождать по крайней мере сутки, прежде чем поливать.

После пересадки советуют подождать сутки до полива (иллюстративное фото: Freepik)

Когда поливать кактусы

Основной принцип полива кактусов - поливайте их, когда почва полностью высохнет. Весной и летом обычно происходит каждые 10-14 дней. В северном полушарии кактусы растут с марта по сентябрь - в этот период им нужно больше воды.

Пока ваш кактус активен, тщательно поливайте почву, чтобы она была влажной. Солнечный свет и температура в помещении также оказывают влияние на скорость высыхания почвы. В жаркую сухую погоду вам может понадобиться поливать кактус еженедельно или даже добавлять воду 2-3 раза в неделю.

Зимой поливать кактус следует каждые 4-6 недель - также такую регулярность следует придерживаться, если кактус растет на улице. Большинство видов кактусов осенью впадают в состояние покоя и перестают расти.

Но, хотя они спят, им все равно нужно немного воды, чтобы выжить. Следите за качеством грунта и тщательно поливайте его, когда он пересыхает, чтобы ваш кактус хорошо питался.

Кроме этого, советуют поливать кактус утром, чтобы дневное тепло помогло почве просохнуть и предотвратить чрезмерную влажность, которая может привести к появлению нежелательных бактерий.

Как поливать кактус правильно

Два, наиболее распространенных способа полить кактус - верхний и нижний полив. В первом случае необходимо полить почву с помощью лейки или пульверизатора, оставляя кактус сухим.

Продолжайте добавлять воду, пока она не вытечет из дренажных отверстий на дне контейнера. Если вы используете контейнер без дренажных отверстий, добавьте достаточное количество воды, чтобы увлажнить 7,6 см почвы.

Вернитесь приблизительно через 2 часа, чтобы проверить, влажная ли почва, и добавьте воды при необходимости.

Большинство домашних цветоводов поливают кактусы таким образом. Это дает лучший контроль над тем, сколько воды вы вносите в грунт.

Однако некоторые кактусы растут очень широко, и поэтому трудно добраться до почвы. В этом случае лучше увлажнять землю, используя нижний полив.

Наполните блюдце теплой водой и поставьте под горшок с кактусом. Через 2 часа проверьте почву - если она наполовину влажная, значит кактус получил достаточно воды до следующего полива.

Опрыскивать кактусы нельзя: это может привести к загниванию кактуса или распространению бактерий.

Способ полива кактуса отличается от его размера (иллюстративное фото: Freepik)

Тропические кактусы нуждаются в чуть большем количестве влаги. Один из способов сделать это - наполнить небольшую миску садовой галькой, смочить камни водой, а затем поставить на них кактус в горшке.

Проверяйте камешки, когда поливаете кактус, и опрыскивайте их, чтобы они оставались влажными. Или держите у кактуса посуду с водой, чтобы она со временем испарялась.

Между тем пустынные кактусы не нуждаются в таких условиях, поэтому держите их подальше от чрезмерной влажности.

Хотя для полива кактусов можно использовать почти любую пресную воду, водопроводная вода может иметь высокое содержание минералов и химических веществ, которые могут нанести вред кактусам. Поэтому лучше использовать дистиллированную или фильтрованную воду.

Как поливать черенки кактуса

Полив черенков отличается от полива взрослых кактусов. Подождите, пока живец не покажет признаков жажды, таких как увядание или сморщивание. Минимизируйте влажность вокруг основания кактуса, поливая по краю или снизу.

Это побуждает корни расти по направлению к воде. Продолжайте поливать таким образом, пока корневая система хорошо не укоренится

Как определить избыточность полива

Переувлажнение является наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем кактусов и, к сожалению, иногда последствия необратимы. Обратите внимание на следующие признаки и немедленно снизьте интенсивность полива, если вы их заметили:

кожура кактуса начинает расслаиваться;

кактус имеет морщинки или складки;

почва слишком долго остается влажной;

основание кактуса становится коричневым или черным;

кактус кажется слишком рыхлым;

стебли мягкие;

появляется гниль;

от кактуса раздается неприятный запах.

Однако если кактус редко или недостаточно поливают, он обезвоживается, что может притормозить его рост и вызвать другие проблемы со здоровьем. Обратите внимание на следующие признаки, поскольку вам может понадобиться почаще поливать кактус:

кактус становится светло-зеленым или желтым;

колючки становятся коричневыми или отпадают;

кактус увядающий или сморщивающийся;

основа кактуса буреет и разлагается.

Как определить сухость почвы

Чтобы избежать чрезмерного полива, который может вызвать гниение корней и другие проблемы со здоровьем, перед тем, как поливать кактус, убедитесь, что ваш грунт полностью или почти полностью сух.

Для этого можно использовать деревянную палочку, погрузив ее в грунт на 5 см. Если палочка сухая и чистая, кактус нужно полить. Если же к палочке прилип влажный грунт, не спешите поливать колючего любимца.