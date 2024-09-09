Почистьте від пилу не лише полиці: як треба протирати листя кімнатних рослин

Пилососити, мити підлогу та прибирати у ванній кімнаті - це, скоріш за все, частина вашої щоденної рутини. Однак таке прибирання необхідне не лише приміщенню, а й речам - і, найголовніше, рослинам.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про те, як слід протирати рослини від пилу.

Чому треба витирати пил з кімнатних рослин

Забезпечення чистоти та відсутності пилу на кімнатних рослинах впливає на те, наскільки добре вони ростуть. Видалення пилу може допомогти поліпшити загальний стан зелених улюбленців і зупинити розвиток шкідників, таких як попелиця і кліщ.

Шкідники можуть ховатися в пилу або не давати вам їх помітити, поки вони не розповзуться по всій рослині. Крім цього, шар пилу, що накопичується на поверхні листка, діє як фільтр, зменшуючи кількість світла, доступного листю.

Витирання пилу з ваших рослин означає, що вони матимуть більше фотосинтетичної активності та краще ростимуть.

Як чистити кімнатні рослини від пилу

Існує декілька методів очистити листя рослин від пилу. Залежно від виду, деякі способи будуть більш ефективними, аніж інші.

Протерти щіткою для пилу

Якщо ви маєте справу з тонким шаром пилу, ви можете використовувати спеціальну щітку на тримачі, щоб видалити бруд, який накопичився на листі.

Щітка для пилу ідеально підходить для цієї роботи, оскільки вона має тонкі, подібні до пір'їн, волокна та неабразивну текстуру - лише переконайтеся, що вона чиста.

М'якими рухами проведіть по листю, щоб видалити бруд. Якщо ви застосовуєте занадто сильний тиск і силу, ви можете порізати їх або зламати листя.

Використати спрей з олією німу

Спрей для блиску листя, виготовлений на основі олії німу, є чудовим засобом для очищення листя кімнатних рослин. Ця олія може вбити багато хвороботворних комах і видалити пил з ваших рослин.

Олію німу можна нанести безпосередньо на листя і витерти його насухо м'якою ганчіркою.

Протерти ганчіркою

Для більшості видів кімнатних рослин протирати листя дуже просто. М'яка ганчірка - це все, що потрібно. Щоб зберегти листя блискучим і видалити пил, що накопичився, можна збризнути рослину водою з пульверизатора або протерти вологою ганчіркою.

Змахнути пил пензликом

Ганчірка з мікрофібри не допоможе, коли ви чистите рослини з крихітними листочками. Для цього краще використовувати пензлик.

За допомогою пензлика ви отримаєте кращу точність при очищенні крихітних листочків, ефективно видаляючи пил. Ви також можете знайти пензлики різних розмірів, які підійдуть для менших і делікатніших рослин. Проте важливо, щоб щетина була якомога м'якшою.

Попшикати з балончика з повітрям

Для очищення від пилу рослин з пухнастим "оксамитовим" листям, таких як африканська фіалка, пасифлора пурпурова та деякі види бегонії, може знадобитися інша техніка, щоб не пошкодити поверхню листя.

В цьому випадку балончик зі стисненим повітрям може бути надзвичайно ефективним засобом для видалення пилу між волосками рослин.

Помити під душем

Якщо рослина має складне листя (або якщо його надто багато), витирання пилу може забирати багато часу.

Дієвий метод - загорнути горщик у поліетиленовий пакет і віднести рослину в раковину або під душ, щоб змити пил. Рекомендують використовувати теплу воду або кімнатної температури, оскільки гаряча вода може пошкодити чутливе листя.

Як часто витирати пил з кімнатних рослин

Визначення частоти витирання пилу залежить від того, де ви живете і наскільки там пильно. У деяких будинках пилу більше, ніж в інших.

Тож рекомендують звертайте увагу на свої рослини під час кожного поливу або прибирання в кімнаті - і чистити листя рослини, щойно з'явився шар пилу.