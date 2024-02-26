Як правильно подати подати показники лічильника води: українцям нагадали про важливе

Щоб уникнути зайвих витрат на оплату послуг водопостачання, важливо регулярно передавати показники лічильника. Існує кілька способів здійснити це.

Як передавати показники за воду

Показники лічильника води необхідно надати до 28 числа кожного місяця. Це можна зробити за допомогою різних способів:

В особистому кабінеті.

На веб-сайті.

Використовуючи Viber-бот.

За номером контакт-центру (044) 202-0202.

За допомогою Telegram-бота у відповідному додатку.

В Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40 та Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ).

Записавши показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

Які зараз тарифи на воду

Ціни на централізоване водопостачання та водовідведення не змінилися протягом минулого року.

Тарифи для всіх водоканалів, а також для інших підприємств, що займаються водопостачанням та водовідведенням, встановлює Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).