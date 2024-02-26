Как правильно подать показатели счетчика воды: украинцам напомнили о важном
Чтобы избежать лишних затрат на оплату услуг водоснабжения, важно регулярно передавать показатели счетчика. Существует несколько способов осуществить это.
Как это сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В материале использованы данные с сайтов НКРЭКУ.
Как передавать показатели за воду
Показатели счетчика воды необходимо предоставить до 28 числа каждого месяца. Это можно сделать с помощью разных способов:
- В личном кабинете.
- На сайте.
- Используя Viber-бот.
- По номеру контакт-центра (044) 202-0202.
- С помощью Telegram-бота в соответствующем приложении.
- В Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по номеру 247-40-40 и Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС).
- Записав показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.
Какие сейчас тарифы на воду
Цены на централизованное водоснабжение и водоотвод не изменились в течение прошлого года.
Тарифы для всех водоканалов, а также других предприятий, занимающихся водоснабжением и водоотводом, устанавливает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Отдельно устанавливаются тарифы на водоснабжение, и отдельно – на водоотвод, причем они разные для разных водоканалов. Кроме того, есть две группы тарифов: на собственное централизованное снабжение холодной водой и водоотводом (для жителей частного сектора и коллективных потребителей, не являющихся субъектами хозяйствования в сфере водоснабжения), и на централизованное снабжение холодной водой и водоотводом с использованием внутридомовых систем, для многоэтажных домов (субъектам хозяйствования, являющихся исполнителями этих услуг).
Кстати, украинцам рассказали, как выбрать верный счетчик, чтобы не переплачивать за газ.
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