Как правильно подать показатели счетчика воды: украинцам напомнили о важном

Чтобы избежать лишних затрат на оплату услуг водоснабжения, важно регулярно передавать показатели счетчика. Существует несколько способов осуществить это.

Как передавать показатели за воду

Показатели счетчика воды необходимо предоставить до 28 числа каждого месяца. Это можно сделать с помощью разных способов:

В личном кабинете.

На сайте.

Используя Viber-бот.

По номеру контакт-центра (044) 202-0202.

С помощью Telegram-бота в соответствующем приложении.

В Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по номеру 247-40-40 и Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС).

Записав показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Какие сейчас тарифы на воду

Цены на централизованное водоснабжение и водоотвод не изменились в течение прошлого года.

Тарифы для всех водоканалов, а также других предприятий, занимающихся водоснабжением и водоотводом, устанавливает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).