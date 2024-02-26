Як правильно почистити динамік на телефоні

Після тривалого користування телефоном виникає потреба почистити розмовний або слуховий динамік смартфона.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: MOYO, iTechua, TehnoFan, Andro News.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, навіщо ця процедура потрібна і як правильно її робити у домашніх умовах.

Як в домашніх умовах почистити динамік телефону

Тривала експлуатація смартфона гарантує потрапляння у динаміки (нижні та верхні отвори) пилу, бруду, піщинок чи інших дрібних "смітинок".

При цьому явною ознакою забруднення динаміків є погіршення звуку.

Почистити динаміки телефону в домашніх умовах можна різними способами:

за допомогою спеціальних додатків і звукових хвиль

за допомогою спеціальних засобів

за допомогою підручних засобів

Як почистити динамік телефону, не розбираючи його

Чистити динамік телефону, не розбираючи його, потрібно ретельно й уважно. Нижче розглянемо, як саме це можна зробити.

За допомогою спеціальних програм і додатків (Wave Clean, Speaker Cleaner, Fixmyspeakers і т.д.), доступних в Google Play чи App Store. Вони "видають" спеціальний звук, що усуває сміття з отворів гаджета (створений звуком тиск "виштовхує" пил і бруд назовні).

Перед запуском такого застосунку необхідно встановити регулятор гучності телефону на максимум, виставити відповідний режим програми і "ввімкнути" процес, тримаючи смартфон екраном вниз на рівній поверхні.

Допускається легке "струшування" пристрою (не змінюючи його положення), аби усунути з динаміків дрібні частинки.

За допомогою спеціального міні-пилососа. Використання такого засобу допоможе усунути пил і сміття з динаміків смартфона не лише ефективно, але й дбайливо - без ризику зламати звукові мембрани.

За допомогою стисненого повітря. Продувати динаміки в такий спосіб найкраще у сервісному центрі (або за допомогою фахівця), оскільки вдома ви ризикуєте зламати під тиском повітря не лише спікер, але й інші апаратні компоненти смартфона.

За допомогою підручних засобів (дерев'яної зубочистки, ватної палички, голки, зубної щітки, пензликів, серветок, адгезивної замазки, скотчу чи навіть жувальної гумки).

При цьому треба діяти максимально обережно, щоб не пошкодити динамік (звукову мембрану) або інші частини гаджета й не зробити тільки гірше.

Для протирання динаміку у нагоді можуть стати спирт або перекис водню.

Як почистити динамік у телефоні Xiaomi

У низці своїх смартфонів компанія Xiaomi запровадила функцію під назвою "Чистий динамік". Йдеться про використання встановленого програмного забезпечення для очищення динаміків у домашніх умовах.

Для цього потрібно:

зайти в "Налаштування"

обрати "Додаткові налаштування"

натиснути "Чистий динамік"

Після цього програма запустить генерацію високочастотних звуків, які "видуватимуть" частинки бруду з середини динаміка.

Як почистити динамік на телефоні за допомогою скотчу

Для того, щоб почистити динамік смартфона скотчем, необхідно помістити клейкий елемент безпосередньо на сітку динаміка.

Перевернувши гаджет так, щоб пил і бруд "випали" на клейкий бік скотчу, смартфон можна злегка потрусити.

Після цього скотч потрібно зняти й викинути. А динамік (або й інші отвори телефона) можна додатково протерти змоченою у спирті й віджатою ватною паличкою.

Як почистити динамік на телефоні у налаштуваннях

Низка компаній-виробників смартфонів почали запроваджувати у своїх гаджетах спеціальні функції, що дозволяють чистити динаміки.

Якщо в них накопичилося небагато пилу чи вологи, достатньо:

встановити на смартфоні максимальну гучність

зайти в "Налаштування" телефону

відкрити меню "Розширені"

знайти та запустити функцію "Очищення динаміка" (вона "видаватиме" вібруючі або й просто звукові сигнали, що позбавлять гучномовець від пилу)

При цьому смартфон потрібно перевернути дисплеєм вниз і струшувати, щоб видалити забруднення "допомагали" інерція та сили гравітації.