Як правильно пити віскі, вино і ром, щоб отримувати задоволення без наслідків

Експерт каже, що є спосіб перевести кількісне вживання алкоголю у якісне - для того, щоб отримати враження. Це дозволить навчитися споживати свідомо і вживати значно менші дози алкогольних напоїв.

"Почніть із простого: зосередьтеся на дегустації. Зверніть увагу на колір, аромат, смак, післясмак. Висловіть вголос свої спостереження або запишіть їх у нотатки. Подивіться на пляшку, прочитайте її етикетку - часто виробники залишають там дегустаційні нотатки. Зайдіть на сайт бренду, дізнайтесь більше про історію, цікаві факти", - радить Олександр Карпусь.

Він також радить скористатися спеціальними платформами, де користувачі діляться власними враженнями.

"Vivino - для вина, Whiskybase - для віскі, RumRatings - для рому тощо. Відвідайте дегустації, де експерти розповідають глибше про продукт, обговоріть це з однодумцями. Але головне - міра. Як казав Парацельс: "Усе - отрута, усе - ліки; усе залежить від дози", - додав експерт.