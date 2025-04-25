Как правильно пить виски, вино и ром, чтобы получать удовольствие без последствий

Эксперт говорит, что есть способ перевести количественное употребление алкоголя в качественное - для того, чтобы получить впечатление. Это позволит научиться потреблять сознательно и употреблять значительно меньшие дозы алкогольных напитков.

"Начните с простого: сосредоточьтесь на дегустации. Обратите внимание на цвет, аромат, вкус, послевкусие. Выскажите вслух свои наблюдения или запишите их в заметки. Посмотрите на бутылку, прочитайте ее этикетку - часто производители оставляют там дегустационные заметки. Зайдите на сайт бренда, узнайте больше об истории, интересные факты", - советует Александр Карпусь.

Он также советует воспользоваться специальными платформами, где пользователи делятся собственными впечатлениями.

"Vivino - для вина, Whiskybase - для виски, RumRatings - для рома и тому подобное. Посетите дегустации, где эксперты рассказывают глубже о продукте, обсудите это с единомышленниками. Но главное - мера. Как говорил Парацельс: "Все - яд, все - лекарство; все зависит от дозы", - добавил эксперт.