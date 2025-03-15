Як правильно підібрати пасок: стилістка поділилася простими порадами

Правильний вибір ременя - це не тільки питання стилю, а й практичності. Щоб пасок ідеально пасував до вашого образу і підкреслював переваги, варто враховувати декілька важливих чинників.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію в Instagram стилістки Олени Шевченко вирішило розповісти, як правильно підібрати ширину ременя під той чи інший одяг і тип фігури.
Вузький пояс робить образ вишуканим, надає елегантності, а також візуально подовжує силует.
З чим носити:
Варіанти з вузьким ременем (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Такий варіант зможе збалансувати пропорції. Водночас він виглядає універсально і не перевантажує образ.
З чим носити:
Варіанти із середнім ременем (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Широкий ремінь візуально виділяє талію, формує силует, а також додає акцент до фігури, особливо актуально для таких типів як "груша" або "пісочний годинник".
Варіанти з широким ременем (фото: instagram.com/purpur.stylist)
З чим носити:
Як носити ремінь у 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Матеріал паску впливає на його довговічність і зовнішній вигляд:
Як стилізувати ремінь у 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Колір ременя повинен гармоніювати з іншими елементами вашого гардероба:
Як підібрати ремінь у 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
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