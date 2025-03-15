Как правильно подобрать ремень: стилист поделилась простыми советами

Правильный выбор ремня - это не только вопрос стиля, но и практичности. Чтобы ремень идеально подошел к вашему образу и подчеркивал достоинства стоит учитывать несколько важных факторов.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram стилиста Елены Шевченко решило рассказать, как правильно подобрать ширину ремня под ту или иную одежду и тип фигуры.
Узкий пояс делает образ изысканным, придает элегантности, а также зрительно удлиняет силуэт.
С чем носить:
Варианты с узким ремнем (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Такой вариант сможет сбалансировать пропорции. В то же время он выглядит универсально и не перегружает образ.
С чем носить:
Варианты со средним ремнем (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Широкий ремень зрительно выделяет талию, формирует силуэт, а также добавляет акцент к фигуре, особенно актуально для таких типов как "груша" или "песочные часы".
Варианты с широким ремнем (фото: instagram.com/purpur.stylist)
С чем носить:
Как носить ремень в 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Материал пояса влияет на его долговечность и внешний вид:
Как стилизовать ремень в 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Цвет ремня должен гармонировать с остальными элементами вашего гардероба:
Как подобрать ремень в 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
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