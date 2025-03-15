Как правильно подобрать ремень: стилист поделилась простыми советами
Правильный выбор ремня - это не только вопрос стиля, но и практичности. Чтобы ремень идеально подошел к вашему образу и подчеркивал достоинства стоит учитывать несколько важных факторов.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram стилиста Елены Шевченко решило рассказать, как правильно подобрать ширину ремня под ту или иную одежду и тип фигуры.
Узкий пояс (1-3 см)
Узкий пояс делает образ изысканным, придает элегантности, а также зрительно удлиняет силуэт.
С чем носить:
- Платья-футляры и легкие шелковые/шифоновые платья
- Классические брюки с завышенной талией
- Кардиганы, жакеты, пальто (подчеркивает талию без перегрузки)
- Рубашки и платья-рубашки (для деликатного акцента).
Варианты с узким ремнем (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Средний пояс (3-5 см)
Такой вариант сможет сбалансировать пропорции. В то же время он выглядит универсально и не перегружает образ.
С чем носить:
- Блейзеры и пиджаки (прибавляет структуры)
- Юбки с высокой посадкой
- Джинсы, слоучи или брюки-бананы
- Платья-свитера или вязаные платья.
Варианты со средним ремнем (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Широкий ремень (5-10 см и более)
Широкий ремень зрительно выделяет талию, формирует силуэт, а также добавляет акцент к фигуре, особенно актуально для таких типов как "груша" или "песочные часы".
Варианты с широким ремнем (фото: instagram.com/purpur.stylist)
С чем носить:
- Объемные платья-оверсайз
- Пальто, тренчи и пуховики (создает хорошую форму)
- Юбки-карандаш и макси-платья
- Костюмные комплекты (на талии поверх жакета).
Как носить ремень в 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Материал
Материал пояса влияет на его долговечность и внешний вид:
- Кожа - это классика, которая подходит как для повседневных, так и для деловых образов. Кожаный ремень всегда выглядит элегантно и подходит ко многим стилям.
- Ткань - отличный выбор для более неформальных или летних образов. Он легкий, практичный и подходит к спортивному стилю, джинсам и шортам.
- Замша - мягкий и стильный материал, который выглядит менее формально, но все равно элегантно. Подходит для осенних и зимних образов.
Как стилизовать ремень в 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Цвет
Цвет ремня должен гармонировать с остальными элементами вашего гардероба:
- Черный ремень - универсальный вариант, который подойдет к любому образу: будь то строгий костюм или повседневные джинсы.
- Коричневый ремень - идеально подходит для более неформальных или расслабленных образов. Он отлично сочетается с джинсами, кардиганами и пальто.
- Яркие цвета - ремни ярких оттенков (красный, синий, зеленый) могут стать интересным акцентом в образе, однако важно, чтобы они не выбивались из общего стиля.
Как подобрать ремень в 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
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