Как правильно подобрать ремень: стилист поделилась простыми советами

Правильный выбор ремня - это не только вопрос стиля, но и практичности. Чтобы ремень идеально подошел к вашему образу и подчеркивал достоинства стоит учитывать несколько важных факторов.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram стилиста Елены Шевченко решило рассказать, как правильно подобрать ширину ремня под ту или иную одежду и тип фигуры.

Узкий пояс (1-3 см)

Узкий пояс делает образ изысканным, придает элегантности, а также зрительно удлиняет силуэт.

С чем носить:

Платья-футляры и легкие шелковые/шифоновые платья

Классические брюки с завышенной талией

Кардиганы, жакеты, пальто (подчеркивает талию без перегрузки)

Рубашки и платья-рубашки (для деликатного акцента).



Варианты с узким ремнем (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Средний пояс (3-5 см)

Такой вариант сможет сбалансировать пропорции. В то же время он выглядит универсально и не перегружает образ.

С чем носить:

Блейзеры и пиджаки (прибавляет структуры)

Юбки с высокой посадкой

Джинсы, слоучи или брюки-бананы

Платья-свитера или вязаные платья.



Варианты со средним ремнем (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Широкий ремень (5-10 см и более)

Широкий ремень зрительно выделяет талию, формирует силуэт, а также добавляет акцент к фигуре, особенно актуально для таких типов как "груша" или "песочные часы".



Варианты с широким ремнем (фото: instagram.com/purpur.stylist)

С чем носить:

Объемные платья-оверсайз

Пальто, тренчи и пуховики (создает хорошую форму)

Юбки-карандаш и макси-платья

Костюмные комплекты (на талии поверх жакета).



Как носить ремень в 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Материал

Материал пояса влияет на его долговечность и внешний вид:

Кожа - это классика, которая подходит как для повседневных, так и для деловых образов. Кожаный ремень всегда выглядит элегантно и подходит ко многим стилям.

Ткань - отличный выбор для более неформальных или летних образов. Он легкий, практичный и подходит к спортивному стилю, джинсам и шортам.

Замша - мягкий и стильный материал, который выглядит менее формально, но все равно элегантно. Подходит для осенних и зимних образов.



Как стилизовать ремень в 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Цвет

Цвет ремня должен гармонировать с остальными элементами вашего гардероба:

Черный ремень - универсальный вариант, который подойдет к любому образу: будь то строгий костюм или повседневные джинсы.

Коричневый ремень - идеально подходит для более неформальных или расслабленных образов. Он отлично сочетается с джинсами, кардиганами и пальто.

Яркие цвета - ремни ярких оттенков (красный, синий, зеленый) могут стать интересным акцентом в образе, однако важно, чтобы они не выбивались из общего стиля.



Как подобрать ремень в 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

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