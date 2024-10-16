Як правильно підготувати теплицю до зими: без цих дій не буде гарного урожаю

Очищення теплиці від рослинних залишків

Передусім, восени варто прибрати всі рослинні залишки з теплиці. Залишати в'ялі стебла помідорів чи огірків на зимовий період небезпечно, оскільки разом із ними можуть залишитись спори хвороб, як-от фітофтороз.

Якщо не видалити рештки рослин, це може негативно вплинути на наступний врожай, адже хвороби перейдуть до нових рослин. Ось як можна діяти:

Перший спосіб: висушити та спалити залишки рослин.

Другий спосіб: закопати їх у саду на ділянці, де хвороби не поширяться.

Важливо негайно позбутися рослинних залишків, щоб уникнути поширення шкідників.

Перекопування ґрунту

Перекопування ґрунту в теплиці - один із найефективніших методів боротьби з хворобами та шкідниками. При перекопуванні не варто розбивати грудки землі. Завдяки цьому ґрунт краще промерзне взимку, що сприяє загибелі шкідливих організмів.

Також, перекопуючи землю, можна позбутися насіння бур'янів, які могли накопичитися на поверхні. Це також важливий крок для збереження чистоти ґрунту в наступному сезоні.

Залишки рослин у теплиці треба прибрати на зиму (фото: Freepik.com)

Дезінфекція теплиці

Для запобігання розвитку хвороб у ґрунті та на поверхнях теплиці, важливо провести осінню дезінфекцію. Ось кілька варіантів:

Фітоспорин: використовується для боротьби з шкідливими мікроорганізмами в ґрунті, але безпечний для корисних бактерій.

використовується для боротьби з шкідливими мікроорганізмами в ґрунті, але безпечний для корисних бактерій. Перекис водню: ефективний засіб для знезараження поверхонь теплиці, зокрема скляних чи полікарбонатних покриттів.

Дезінфекцію варто проводити в пасмурну погоду або ввечері, коли сонце не так активно. Важливо пам'ятати про захисні рукавички та дотримання техніки безпеки під час роботи з хімічними речовинами.

Зовнішня підготовка теплиці

Перед тим, як займатися внутрішніми роботами, варто подбати про територію навколо теплиці. Ось кілька кроків:

Приберіть усі непотрібні речі, такі як старі горщики, ящики та садовий інвентар.

Огородіть теплицю шифером, щоб захистити її від шкідників.

Промийте теплицю ззовні мильною водою та продезінфікуйте хлорним вапном або мідним купоросом.

Зовнішня чистка не тільки допомагає зберегти теплицю в доброму стані, але й запобігає потраплянню шкідників всередину.

Не забувайте відремонтувати теплицю зовні (фото: Pixabay.com)

Планування майбутніх посадок

Після всіх робіт можна подумати про планування наступного сезону. Чергування культур у теплиці є важливим аспектом для запобігання накопиченню хвороб у ґрунті.

Якщо у вас є дві теплиці, чергуйте посадки огірків та помідорів кожен рік. Якщо такої можливості немає, просто не забувайте про належний догляд та перекопування ґрунту.

Також можна додати корисні рослини, що покращать якість ґрунту в наступному сезоні.