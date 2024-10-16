Як правильно підготувати теплицю до зими: без цих дій не буде гарного урожаю

Осіння підготовка теплиці є важливим кроком для забезпечення здорового врожаю в наступному сезоні. Правильна підготовка допоможе зберегти родючість ґрунту та знизити ризики поширення шкідників.
РБК-Україна (проект Styler) розглядає ключові етапи підготовки теплиці до зимового періоду.
Передусім, восени варто прибрати всі рослинні залишки з теплиці. Залишати в'ялі стебла помідорів чи огірків на зимовий період небезпечно, оскільки разом із ними можуть залишитись спори хвороб, як-от фітофтороз.
Якщо не видалити рештки рослин, це може негативно вплинути на наступний врожай, адже хвороби перейдуть до нових рослин. Ось як можна діяти:
Перший спосіб: висушити та спалити залишки рослин.
Другий спосіб: закопати їх у саду на ділянці, де хвороби не поширяться.
Важливо негайно позбутися рослинних залишків, щоб уникнути поширення шкідників.
Перекопування ґрунту в теплиці - один із найефективніших методів боротьби з хворобами та шкідниками. При перекопуванні не варто розбивати грудки землі. Завдяки цьому ґрунт краще промерзне взимку, що сприяє загибелі шкідливих організмів.
Також, перекопуючи землю, можна позбутися насіння бур'янів, які могли накопичитися на поверхні. Це також важливий крок для збереження чистоти ґрунту в наступному сезоні.
Для запобігання розвитку хвороб у ґрунті та на поверхнях теплиці, важливо провести осінню дезінфекцію. Ось кілька варіантів:
Дезінфекцію варто проводити в пасмурну погоду або ввечері, коли сонце не так активно. Важливо пам'ятати про захисні рукавички та дотримання техніки безпеки під час роботи з хімічними речовинами.
Перед тим, як займатися внутрішніми роботами, варто подбати про територію навколо теплиці. Ось кілька кроків:
Зовнішня чистка не тільки допомагає зберегти теплицю в доброму стані, але й запобігає потраплянню шкідників всередину.
Після всіх робіт можна подумати про планування наступного сезону. Чергування культур у теплиці є важливим аспектом для запобігання накопиченню хвороб у ґрунті.
Якщо у вас є дві теплиці, чергуйте посадки огірків та помідорів кожен рік. Якщо такої можливості немає, просто не забувайте про належний догляд та перекопування ґрунту.
Також можна додати корисні рослини, що покращать якість ґрунту в наступному сезоні.
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