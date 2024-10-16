Как правильно подготовить теплицу к зиме: без этих дел не будет хорошего урожая

Очистка теплицы от растительных остатков

Прежде всего, осенью следует убрать все растительные остатки из теплицы. Оставлять дряблые стебли помидоров или огурцов на зимний период опасно, поскольку вместе с ними могут остаться споры болезней, таких как фитофтороз.

Если не удалить остатки растений, это может негативно отразиться на следующем урожае, ведь болезни перейдут к новым растениям. Вот как можно действовать:

Первый способ: высушить и сжечь остатки растений.

Второй способ: закопать в саду на участке, где болезни не распространятся.

Важно немедленно избавиться от растительных остатков, чтобы избежать распространения вредителей.

Перекапывание грунта

Перекопка почвы в теплице - один из самых эффективных методов борьбы с болезнями и вредителями. При перекапывании не стоит разбивать комья земли. Благодаря этому почва лучше промерзнет зимой, что способствует гибели вредных организмов.

Также, перекапывая землю, можно избавиться от семян сорняков, которые могли накопиться на поверхности. Это также важный шаг для сохранения чистоты почвы в следующем сезоне.

Остатки растений в теплице нужно убрать на зиму (фото: Freepik.com)

Дезинфекция теплицы

Для предотвращения развития болезней в почве и поверхностях теплицы, важно провести осеннюю дезинфекцию. Вот несколько вариантов:

Фитоспорин используется для борьбы с вредными микроорганизмами в почве, но безопасен для полезных бактерий.

используется для борьбы с вредными микроорганизмами в почве, но безопасен для полезных бактерий. Перекись водорода: эффективное средство для обеззараживания поверхностей теплицы, в частности, стеклянных или поликарбонатных покрытий.

Дезинфекцию следует проводить в пасмурную погоду или вечером, когда солнце не так активно. Важно помнить о защитных перчатках и соблюдении техники безопасности при работе с химическими веществами.

Наружная подготовка теплицы

Перед тем, как заниматься внутренними работами, следует позаботиться о территории вокруг теплицы. Вот несколько шагов:

Уберите все ненужные вещи, такие как старые горшки, ящики и садовый инвентарь.

Оградите теплицу шифером, чтобы защитить ее от вредителей.

Промойте теплицу снаружи мыльной водой и продезинфицируйте хлорной известью или медным купоросом.

Наружная чистка не только помогает сохранить теплицу в хорошем состоянии, но и предотвращает попадание вредителей внутрь.

Не забывайте отремонтировать теплицу снаружи (фото: Pixabay.com)

Планирование будущих посадок

После всех работ можно подумать о планировании в следующем сезоне. Чередование культур в теплице является важным аспектом для предотвращения накопления болезней в почве.

Если у вас две теплицы, чередуйте посадки огурцов и помидоров каждый год. Если такой возможности нет, просто не забывайте о надлежащем уходе и перекопке грунта.

Также можно добавить полезные растения, которые улучшат качество почвы в следующем сезоне.