Які дерева не можна обрізати восени, щоб не загубити урожай

Осіння обрізка дерев - важливий агротехнічний захід, який допомагає рослинам зміцнитися, підготуватися до зими та забезпечити хороший урожай наступного року. Однак існують дерева, які не варто обрізати восени, щоб не нашкодити їх здоров'ю та майбутньому плодоношенню.

РБК-Україна (проєкт Styler) розглядає, які дерева не слід обрізати восени та чому це важливо для їхнього розвитку.

Абрикоси, вишні, черешні та сливи: чому весняна обрізка краща

Абрикоси, вишні, черешні та сливи - це дерева, які не рекомендується обрізати восени.

Восени ці дерева ослаблені, вони готуються до зимового спокою, а обрізка створює відкриті "рани", які стають вхідними воротами для грибкових інфекцій та хвороботворних бактерій. У таких умовах дерева можуть захворіти або навіть загинути.

Найкращим часом для обрізки цих дерев є весна, коли рослини відновлюють сокорух і мають більше сил для загоєння ран. Невелика санітарна обрізка можлива, але лише за умови, що дерева міцні та здорові.

Магнолія: обережність при догляді

Магнолія - ще одне дерево, яке не слід обрізати восени. Обрізка стимулює магнолію до зростання, вона починає випускати нові пагони, що негативно впливає на її стійкість до морозів.

Коли настають перші холодні дні, магнолія може постраждати через незміцнілу зелень, що значно збільшує ризик захворювання або навіть загибелі дерева.

Весняна обрізка для магнолії є більш безпечним варіантом, оскільки дозволяє уникнути появи нових пагонів у небажаний період.

Абрикоси не варто обрізати восени (фото: Freepik.com)

Деревоподібна півонія: збереження квіткових бруньок

Деревоподібна півонія також не підходить для осінньої обрізки, оскільки цей вид закладає квіткові бруньки ще влітку на наступний сезон. Обрізка восени може зруйнувати ці бруньки та позбавити рослину можливості цвісти наступного року.

Якщо ж обрізка потрібна, краще обмежитися видаленням сухих та хворих пагонів. Такий підхід допоможе зберегти здоров'я рослини і забезпечити її рясне цвітіння в наступному сезоні.

Сирень: наслідки осінньої обрізки

Сирень - ще один приклад рослини, яку не варто обрізати восени. Вона формує квіткові бруньки на кінцях пагонів, тому обрізка може знищити частину майбутніх квітів.

Замість цього, найкращим рішенням буде проведення санітарної обрізки, при якій видаляються лише хворі, сухі або пошкоджені гілки. Основну формувальну обрізку сирені рекомендується проводити навесні, що забезпечить рясне цвітіння та гарну форму куща.