6 обов'язкових дій, щоб підготувати грушу до зими

Зима для груші - це справжнє випробування, тому дуже важливо підготувати дерево заздалегідь, щоб зберегти його здоров’я та врожайність. Кілька простих, але важливих кроків допоможуть вам захистити грушу від морозів та забезпечити їй чудовий старт наступного сезону.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як правильно підготувати грушу у саду до зимівлі.

Як прибрати навколо дерева

Після того як груша дала останній урожай, час зайнятися прибиранням навколо стовбура. За літо там накопичується чимало опалого листя, плодів та бур'янів, які можуть стати притулком для шкідників і хвороб.

Зберіть усе сміття й утилізуйте: спаліть або використайте для компосту. Після цього ретельно очистіть стовбур від лишайників та відшарованої кори - для цього знадобиться щітка, а не гострі інструменти. Це допоможе уникнути пошкоджень та захистити дерево від хвороб.

Як обрізати крону

Обрізка крони - обов’язковий етап догляду за грушею восени. Проводьте санітарне обрізування за три тижні до початку заморозків, щоб дерево встигло затягнути всі зрізи.

Спочатку уважно огляньте грушу і знайдіть поламані чи хворі гілки, що заважають розвитку дерева. Їх треба обрізати, використовуючи зручний інструмент, а місця зрізів відразу обробіть садовою пастою або варом. Це допоможе уникнути зараження і зробить дерево міцнішим.

Як підживити грушу восени

Осіннє підживлення - це важливий момент для відновлення сили груші після плодоношення. Залежно від стану дерева вибирайте підходяще добриво.

Наприклад, якщо плоди були неправильної форми, додайте бром, а при появі хлорозу - залізо. Якщо листя надто швидко опадало, це свідчить про дефіцит калію.

Дорослому дереву буде корисним внести суперфосфат і калій, тоді як молоді саджанці відмінно відгукуються на органічні добрива.

Правильна підготовка до зими дасть вам наступного року гарний врожай груш (фото: Freepik.com)

Як захистити грушу від хвороб і шкідників

Осінь - небезпечний час для груші через поширення грибків та активність шкідників. Щоб не допустити зараження, важливо заздалегідь провести профілактичну обробку.

Після очищення пристовбурового кола обробіть дерево та ґрунт розчином мідного купоросу, а потім перекопайте землю та внесіть органіку.

Ловчий пояс на стовбурі захистить від шкідників, які шукають собі зимівку. Також можна використати інсектициди для додаткової профілактики.

Як полити грушу перед зимою

Полив перед зимою - ще один важливий етап догляду. Особливо це важливо, якщо літо було посушливим або земля на вашій ділянці швидко втрачає вологу.

Молодим саджанцям потрібно близько 30-40 літрів води, середнім деревам - до 70 літрів, а дорослим - аж 100 літрів. Полив здійснюйте в три етапи, з розпушуванням ґрунту після кожного і мульчуванням легкими матеріалами, такими як торф або кора, щоб зберегти вологу.

Як побілити стовбур груші

Побілка стовбура восени допоможе захистити дерево від шкідників і уникнути тріщин на корі. Виконуйте процедуру в теплий день, змішайте гашене вапно з мідним купоросом до консистенції рідкої сметани і нанесіть на очищений стовбур.

Якщо потрібно, повторіть процес ще раз для кращого захисту. Це проста, але ефективна процедура, яка допоможе вашій груші впоратися з зимовими холодами і весною знову радувати вас здоровими зеленими листочками.