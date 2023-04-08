Як правильно освятити вербу і що робити з торішньою: важливі поради

Як правильно освяти вербу

У церкві

Освячення верби відбувається за день до свята, у суботу. Робиться це під час святкового богослужіння: після прочитання Євангелія читається 50-й псалом, а потім освяченою водою кропляться гілочки верби.

Після цього їх роздають вірянам і ті стоять з вербою та свічками в руках аж до завершення служби. Крім того, повторюють освячення верби й в Вербну неділю під час Літургії.

Вдома

Для того, щоб освяти вербу вдома самостійно, потрібно зрізати кілька гілочок, окропити їх святою водою і прочитати таку молитву: "Освячую верби ці Благодаттю Всесвятого Духа і окропленням води цієї священної, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь!".

Як її зберігати

Освячену вербу у воду ставити не потрібно, адже вона не зацвіте Зберігати її потрібно у сухому вигляді, зазвичай - у кутку за іконами, але це не обов’язково.

Загалом можете зберігати її будь-де, головне зробити так, щоб вона не опинилася під ногами й не зламалася, коли повністю висохне.

Що зробити з торішньою вербою

Викидати таку вербу ні в якому разі не можна. Гілочки або спалюють, розвіюючи потім попіл за вітром, або ж відносять в ліс чи до річки і складають біля зростаючої верби.

Вважається, якщо раптом освячені на Вербну неділю гілочки проросли - це хороший знак. Це означає, що у вашому будинку панує мир, злагода і додатковий захист йому не потрібен.

Таку вербу зазвичай висаджували на вулиці, але не на власному подвір’ї, адже це погана прикмета. Краще посадити молоду вербу у лісі або біля річки.