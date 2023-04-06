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Вербна неділя 2023: основні традиції та заборони

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Четвер 06 квітня 2023 13:37
Вербна неділя 2023: основні традиції та заборони Вербна неділя 2023 (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Вербна неділя відзначається щорічно – за один тиждень до Великодня. Це одне із найважливіших християнських свят, яке символізує Вхід Господній до Єрусалиму.

Дата Вербної неділі щороку змінюється – залежно від дня святкування Великодня, але традиційно це свято випадає на кінець шостого тижня Великого посту.

Коли у 2023 році буде Вербна неділя, яких традицій і заборон потрібно дотримуватися - читайте в матеріалі Styler.

Коли Вербна неділя

Великдень в Україні у 2023 році відзначатимуть 16 квітня, відповідно, у християн східного обряду (православних та греко-католиків) Вербна неділя настане 9 квітня.

У церковних календарях це свято називається Вхід Господній до Єрусалиму. Субота напередодні має назву Лазарєвої, оскільки Ісус Христос цього дня у Віфанії воскресив Лазаря.

Після чудесного воскресіння Син Божий вирушив до Єрусалиму і люди, дізнавшись про його незвичайну силу, зустрічали Ісуса з квітами та піснями. А дорогу йому вистилали пальмовими гілками.

У слов'янських країнах пальми не ростуть, тож символ входу Ісуса до Єрусалиму поміняли та обрали вербу. Гілочки верби символізують незалежність, життя та перемогу.

Після Вербної неділі починається Страсний тиждень - останній тиждень Великого посту та підготовки до Великодня.

Традиції Вербної неділі

Цього дня у храмах проводять святкові служби, а віруючі приносять із собою гілочки верби. Освячена верба має цілющу та захисну силу. Їх зберігають удома до наступного року і вважається, що вона оберігає від хвороб та поганого ока.

Є ще одна традиція – після служби у церкві до будинку не заходять, а несуть вербу одразу до саду. Там її садять у землю. Інші гілочки ставлять у будинку біля ікон.

А ще є жартівлива традиція з вербою. Після служби в церкві легенько б'ють гілочкою один одного і примовляють: "То не я б'ю - верба б'є, через тиждень Великдень, недалечко червоне яєчко".

Вербна неділя припадає на дні Великого посту, тому більшість продуктів перебуває під забороною. Однак у свято можна з'їсти трохи гарячої їди, риби та навіть випити крапельку церковного вина.

Заборони на Вербну неділю

  • У їжу не можна вживати їжу тваринного походження
  • Не можна проводити церковні обряди – хрещення, вінчання.
  • Не можна займатися важкою фізичною працею, працювати на городі.
  • Також не можна говорити погані слова, лаятися, з'ясовувати стосунки.
  • По будинку можна виконувати тільки найнеобхідніше, а ось прибирати, шити, в'язати – категорично не можна.

До речі, раніше ми писали, які традиції потрібно дотримуватися Благовіщення у 2023 році.

А також розповідали про те, в які дні можна пекти паски, а в які не можна.

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