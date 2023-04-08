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Как правильно освятить вербу и что делать с прошлогодней: важные советы

Как правильно освятить вербу (pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

Вербное воскресенье - важный праздник, ведь верующие в этот день идут в церковь на особую праздничную службу и освящают вербу. Праздник отмечается ежегодно - за одну неделю до Пасхи.

Как правильно освятить вербу и что с ней делать потом - читайте в материале Styler ниже.

Как правильно освятить вербу

В церкви

Освящение вербы совершается за день до праздника, в субботу. Делается это во время праздничного богослужения: после прочтения Евангелия читается 50-й псалом, а затем освященной водой окропляются веточки вербы.

После этого их раздают верующим и те стоят с вербой и свечами в руках вплоть до завершения службы. Кроме того, повторяют освящение вербы и в Вербное воскресенье во время Литургии.

Дома

Для того, чтобы освятить вербу дома самостоятельно, нужно срезать несколько веточек, окропить их святой водой и прочитать такую молитву: "Освящаю вербы эти Благодатью Всесвятого Духа и окроплением воды этой священной во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь!"

Как ее хранить

Освященную вербу в воду ставить не нужно, ведь она не зацветет. Хранить ее нужно в сухом виде, обычно - в углу за иконами, но это не обязательно.

В общем можете хранить ее где угодно, главное сделать так, чтобы она не оказалась под ногами и не сломалась, когда полностью высохнет.

Что сделать с прошлогодней вербой

Выбрасывать такую вербу ни в коем случае нельзя. Веточки либо сжигают, развеивая потом пепел за ветром, либо относят в лес или к реке и складывают возле растущей вербы.

Считается, если вдруг освященные на Вербное воскресенье веточки проросли - это хороший знак. Это означает, что в вашем доме царит мир, согласие и дополнительная защита ему не нужна.

Такую вербу обычно высаживали на улице, но не на собственном дворе, ведь это плохая примета. Лучше посадить молодую вербу в лесу или возле реки.

Ранее мы сообщали об основных традициях и запретах Вербного воскресенья.

Также мы писали, в какие дни можно печь паски, а в какие нельзя.

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