Як правильно обрати зимові шини і чи потрібно купувати нові щороку: поради водіям

Види зимових шин

Під час вибору гуми для найбільш холодної пори року, спершу необхідно визначитись з її видом. Зимові покришки - в залежності від типу конструкції - можна умовно розподілити на:

фрикційні європейські

шиповані

фрикційні скандинавські

Не шиповані шини європейського типу дехто називає "липучкою", адже їх оптимально використовувати в регіонах, де:

спостерігаються м'які та вологі зими

часто йде дощ

дороги регулярно вкриті мокрим снігом (сніговою кашею)

Такі покришки ідеально підходять для переміщення містом - асфальтованим покриттям при низьких температурах. Вони забезпечують хороше зчеплення з дорогою навіть на високих швидкостях.

Проте під час ожеледиці чи пересуванні вкатаним снігом з такою гумою варто бути обережним.

Фрикційні автошини скандинавського типу мають властивості, схожі на шиповані моделі (проте шипів не мають). Такі покришки призначені для експлуатації у регіонах із довгими, холодними зимами:

при наднизьких температурах

в умовах великої засніженості доріг (велика кількість ламелей - спеціальних мікророзрізів - у малюнку протектора дозволяє продавлювати сніг)

Водночас зимова гума скандинавського типу відрізняється м'якістю та показує не найвищу ефективність під час пересування по льоду. Крім того, вона швидше зношується на сухому асфальті.

Будова шипованої гуми передбачає наявність металевих шипів, завдяки яким забезпечується:

краще зчеплення з мокрими, засніженими та обмерзлими дорогами

якісне й чітке гальмування

Найчастіше шиповану гуму використовують для пересування по твердому сухому крижаному покриттю. Її доцільно ставити тоді, коли водії багато часу проводять за містом або ж живуть у невеликих населених пунктах, де часто спостерігається ожеледь.

Водночас (внаслідок своєї специфіки) такі шини є досить гучними, а під час пересування по сухому асфальтованому покриттю втрачають свої властивості й швидко зношуються.

Типи шин (інфографіка: in.ck.ua)

Тонкощі в маркуванні

Варто пам'ятати, що зимові шини відрізняються від літніх і всесезонних не тільки малюнком протектора.

Для експлуатації покришок в певному температурному діапазоні, кожен виробник підбирає унікальні хімічні суміші. Проте під час виходу за його межі характеристики автошин починають погіршуватися.

Під час вибору конкретної моделі покришок для експлуатації взимку, необхідно розуміти також, що позначають ті чи інші індекси в маркуванні - знати розшифровку умовних позначень на гумі.

Умовні позначення на шинах (інфографіка: rosava.com)

Наприклад, на легкових шинах можуть міститися такі позначення й цифри: P205/55R16 91V M+S • TREADWEAR 220 • TRACTION A • TEMPERATURE A. У цьому випадку:

P - тип транспортного засобу (від Passenger - для легкових машин)

205 - ширина у міліметрах

55 - висота перерізу у відсотках

R - радіальний тип конструкції

16 - значення посадкового діаметра обода в дюймах

Характеристики шин (інфографіка: rosava.com)

91 - індекс, що позначає навантаження, яке витримує шина (залежно від країни походження може бути в кілограмах або фунтах)

Таблиця індексів навантаження (інфографіка: rosava.com)

V - індекс, що вказує на швидкісний режим

Індекси швидкісного режиму (інфографіка: rosava.com)

M+S (Mud + Snow) - зимова або всесезонна гума

Treadwear 220 - індекс, що позначає знос (чим більше, тим краще)

Traction А - індекс ефективності гальмування (A - найкраща ефективність, В - середня, C - найнижча)

Temperature А - індекс стійкості до нагрівання (A - найкраща стійкість, В - середня, C - найгірша)

Крім того, у маркуванні можуть бути вказані інші додаткові позначення:

AS (All Seasons) - всесезонна шина

сніжинка - покришка для зими

TL (Tubeless) - безкамерна конструкція

TT (Tube Type) - конструкція з камерою

Max press 35 PSI - максимальний тиск, що витримується

Outside/Inside - зовнішня/внутрішня сторона (для асиметричних виробів)

Rotation - позначення напрямку обертання

Water/Rain/Aqua/парасолька - позначення, що свідчить про стійкість до аквапланування (небезпечного ефекту "ковзання", коли зчеплення шини з поверхнею дорожнього полотна втрачається через шар води на його поверхні)

Чи потрібна нова гума щосезону

В середньому, зі слів більшості виробників, автомобільні шини повинні служити до 10 років (максимальний термін). Рекомендований термін служби покришок (у середньому) - 5-6 років.

Під час перевзування машини необов'язково купувати нові зимові покришки, якщо старі ще "живі".

На термін експлуатації шин впливає, зокрема, тип автомобіля (його вантажність і розмір), тиск у шинах, кріплення на диску, розташування на осі (передні колеса часто зношуються сильніше), ступінь щоденного зношування (частота використання автомобіля), манера водіння (швидкий розбіг, різке гальмування й агресивне маневрування знищують шини швидше), загальний пробіг та умови зберігання.

Отже, під час зміни покришок, необхідно визначити ступінь зносу зимової гуми.

Для цього слід виміряти граничну залишкову висоту малюнку протектора - якщо вона не менше 1,6 мм (для легкових покришок), то використовувати шини ще можна.

Критичне зношування шин можна визначити також за спеціальними індикаторами, які виготовляють при виробництві шин (поперечними виступами-перемичками заввишки 1,6 мм). Якщо ці індикатори стають помітними, значить автошина почала зношуватися.

Індикатори на різних шинах (фото: rosava.com)

Шиповану гуму можна використовувати знову, якщо на ній - достатня кількість шипів і відсутня іржа.

На критичне зношування шин і необхідність їхньої заміни вказують:

залишкова глибина протектора, що є нижчою за встановлений мінімум

невеликі тріщини збоку на шинах

глибокі порізи (тоді потрібна негайна заміна)

здуття або так звані "грижі", що вказують на розрив ниток кордового шару

Коли перевзуватися на зиму в Україні

Нині ані у ПДР, ані в інших законодавчих нормативних актах не прописані конкретні часові рамки, терміни чи умови, за яких транспортний засіб потрібно перевзувати у зимові шини.

Виходячи з досвіду водіїв і рекомендацій виробників гуми, шини варто змінювати на зимові після того, як середньодобова температура повітря триматиметься нижче, ніж плюс 5-7 градусів за Цельсієм (оскільки літні покришки на холоді можуть "задубіти" й перетворитися на слизьку пластмасу).

Зважаючи на середні погодні умови України, бажано змінювати покришки наприкінці жовтня або ж на початку листопада.