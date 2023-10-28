Как правильно выбрать зимние шины и нужно ли покупать новые каждый год: советы водителям

Виды зимних шин

При выборе резины для наиболее холодного времени года сначала необходимо определиться с ее видом. Зимние покрышки - в зависимости от типа конструкции - можно условно разделить на:

фрикционные европейские

шипованные

фрикционные скандинавские

Не шипованные шины европейского типа некоторые называют "липучкой", ведь их оптимально использовать в регионах, где:

наблюдаются мягкие и влажные зимы

часто идет дождь

дороги регулярно покрыты мокрым снегом (снежной кашей)

Такие покрышки идеально подходят для перемещения по городу - по асфальтированному покрытию при низких температурах. Они обеспечивают хорошее сцепление с дорогой даже на высоких скоростях.

Однако во время гололедицы или передвижения по укатанному снегу с такой резиной следует соблюдать осторожность.

Фрикционные автошины скандинавского типа обладают свойствами, похожими на шипованные модели (но шипов не имеют). Такие покрышки предназначены для эксплуатации в регионах с длинными холодными зимами:

при сверхнизких температурах

в условиях большой заснеженности дорог (большое количество ламелей - специальных микроразрезов - в рисунке протектора позволяет продавливать снег)

В то же время зимняя резина скандинавского типа отличается мягкостью и показывает не самую высокую эффективность при передвижении по льду. Кроме того, она быстрее изнашивается на сухом асфальте.

Строение шипованной резины подразумевает наличие металлических шипов, благодаря которым обеспечивается:

лучшее сцепление с мокрыми, заснеженными и обмерзшими дорогами

качественное и четкое торможение

Чаще всего шипованную резину используют для передвижения по твердому сухому ледяному покрытию. Ее целесообразно ставить тогда, когда водители много времени проводят за городом или живут в небольших населенных пунктах, где часто наблюдается гололед.

В то же время (в силу своей специфики) такие шины достаточно громкие, а при передвижении по сухому асфальтированному покрытию теряют свои свойства и быстро изнашиваются.

Типы шин (инфографика: in.ck.ua)

Тонкости в маркировке

Следует помнить, что зимние шины отличаются от летних и всесезонных не только рисунком протектора.

Для эксплуатации покрышек в определенном температурном диапазоне каждый производитель подбирает уникальные химические смеси. Однако при выходе за его пределы характеристики автошин начинают ухудшаться.

При выборе конкретной модели покрышек для эксплуатации зимой необходимо понимать также, что обозначают те или иные индексы в маркировке - знать расшифровку условных обозначений на резине.

Условные обозначения на шинах (инфографика: rosava.com)

Например, на легковых шинах могут содержаться следующие обозначения и цифры: P205/55R16 91V M+S • TREADWEAR 220 • TRACTION A • TEMPERATURE A. В этом случае:

P - тип транспортного средства (от Passenger - для легковых машин)

205 - ширина в миллиметрах

55 - высота сечения в процентах

R - радиальный тип конструкции

16 - значение посадочного диаметра обода в дюймах

Характеристики шин (инфографика: rosava.com)

91 - индекс, обозначающий нагрузку, которую выдерживает шина (в зависимости от страны происхождения может быть в килограммах или фунтах)

Таблица индексов нагрузки (инфографика: rosava.com)

V - индекс, указывающий на скоростной режим

Индексы скоростного режима (инфографика: rosava.com)

M+S (Mud + Snow) - зимняя или всесезонная резина

Treadwear 220 - индекс, обозначающий износ (чем больше, тем лучше)

Traction А - индекс эффективности торможения (A - наилучшая эффективность, В - средняя, C - самая низкая)

Temperature А - индекс устойчивости к нагреву (A - лучшая устойчивость, В - средняя, C - самая плохая)

Кроме того, в маркировке могут быть указаны другие дополнительные обозначения:

AS (All Seasons) - всесезонная шина

снежинка - покрышка для зимы

TL (Tubeless) - бескамерная конструкция

TT (Tube Type) - конструкция с камерой

Max press 35 PSI - максимальное выдерживаемое давление.

Outside/Inside - внешняя/внутренняя сторона (для асимметричных изделий)

Rotation - обозначение направления вращения

Water/Rain/Aqua/зонтик - обозначение, свидетельствующее об устойчивости к аквапланированию (опасному эффекту "скольжения", когда сцепление шины с поверхностью дорожного полотна теряется из-за слоя воды на его поверхности)

Нужна ли новая резина каждый сезон

В среднем, по словам большинства производителей, автомобильные шины должны служить до 10 лет (максимальный срок). Рекомендуемый срок службы покрышек (в среднем) - 5-6 лет.

При переобувке машины необязательно покупать новые зимние покрышки, если старые еще "живы".

На срок эксплуатации шин влияет, в частности, тип автомобиля (его грузоподъемность и размер), давление в шинах, крепление на диске, расположение на оси (передние колеса часто изнашиваются сильнее), степень ежедневного износа (частота использования автомобиля), манера вождения (быстрый разбег, резкое торможение и агрессивное маневрирование уничтожают шины быстрее), общий пробег и условия хранения.

Следовательно, при смене покрышек, необходимо определить степень износа зимней резины.

Для этого нужно измерить предельную остаточную высоту рисунка протектора - если она не менее 1,6 мм (для легковых покрышек), то использовать шины еще можно.

Критический износ шин можно определить также по специальным индикаторам, которые изготовляют при производстве шин (поперечным выступам-перемычкам высотой 1,6 мм). Если эти индикаторы становятся заметными, значит, автошина начала изнашиваться.

Индикаторы на разных шинах (фото: rosava.com)

Шипованную резину можно использовать снова, если на ней - достаточное количество шипов и отсутствует ржавчина.

На критический износ шин и необходимость их замены указывают:

остаточная глубина протектора, которая ниже установленного минимума

небольшие трещины сбоку на шинах

глубокие порезы (тогда требуется немедленная замена)

вздутие или так называемые "грыжи", указывающие на разрыв нитей кордового слоя

Когда переобуваться на зиму в Украине

В настоящее время ни в ПДД, ни в других законодательных нормативных актах не прописаны конкретные временные рамки, сроки или условия, при которых транспортное средство следует переобувать в зимние шины.

Исходя из опыта водителей и рекомендаций производителей резины, шины следует менять на зимние после того, как среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже плюс 5-7 градусов по Цельсию (поскольку летние покрышки на холоде могут "задубеть" и превратиться в скользкую пластмассу).

Учитывая средние погодные условия Украины, желательно менять покрышки в конце октября или начале ноября.