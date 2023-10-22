Водіям приходять чужі штрафи за порушення ПДР: чому і як цього уникнути

Інколи водії можуть отримувати повідомлення про штраф за порушення правил дорожнього руху, якого вони не здійснювали.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Кодекс України про адміністративні правопорушення, сайт Міністерства внутрішніх справ, сайт Головного сервісного центру МВС, довідково-інформаційна платформа правових консультацій WikiLegalAid, сайт "Дія", Конвенція про дорожній рух.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому водії отримують чужі штрафи після продажу машини і як цього уникнути.

Чому водії отримують чужі штрафи

Офіційно продаж транспортних засобів (як нових, так і вживаних) в Україні оформлюється у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ.

Спершу необхідно звернутися до експертної служби МВС щодо перевірки транспортного засобу. Після цього у сервісному центрі проводять перереєстрацію машини. Інший власник отримує нове свідоцтво про реєстрацію авто та номерні знаки уже на своє ім'я.

Водночас така процедура продажу вимагає суттєвих витрат, пов'язаних зі сплатою низки платежів до бюджету, тому популярним серед українців є продаж авто за так званою "генеральною довіреністю".

Такий спосіб придбання та продажу транспортного засобу значно спрощує процедуру, заощаджує час і гроші. Проте продавець, передаючи автомобіль за дорученням, не передає своє право власності й де-юре залишається його власником.

Саме тому водіям можуть приходити штрафи за порушення на дорогах, які вони не скоювали.

Хто такий належний користувач

Велика кількість чужих штрафів почала приходити водіям, які раніше продали свою машину за довіреністю, після впровадження в Україні автоматичної фіксації швидкості руху.

Попри те, що ці особи більше не керують транспортним засобом, вони й досі офіційно лишаються його власниками. Тому штрафи за перевищення швидкості виписуються на їхнє ім'я.

Згідно зі статтею 279-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), штрафи за порушення ПДР, які зафіксовані в автоматичному режимі, накладають на власників або користувачів таких автомобілів.

Саме тому МВС має знати про фактичного користувача автомобіля (який керує ним на підставі довіреності).

Для цього ведеться спеціальний реєстр відомостей про належного користувача.

По суті, належний користувач - фізична особа, яка на законних підставах користується машиною, що їй не належить. Такого користувача на транспортний засіб може призначити як юридична особа, так і фізична.

Водіям приходять чужі штрафи за порушення ПДР (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Як уникнути чужих штрафів

Для того, щоб уникнути чужих штрафів, власнику автомобіля варто простежити за тим, аби людина, що придбала його машину за довіреністю, була внесена до реєстру МВС як належний користувач.

Послугу можна оформити:

офлайн - у будь-якому зручному сервісному центрі МВС

онлайн - через Електронний кабінет водія чи застосунок "Дія"

Належним користувачем може стати особа, що має:

національне посвідчення водія

посвідчення водія іноземної держави (яке відповідає вимогам Конвенції про дорожній рух 1968 року)

Зазначимо, що призначення належним користувачем відбувається на певний період (цей термін власник транспортного засобу і користувач визначають самостійно).

На один транспортний засіб може бути призначено лише одного належного користувача.

Водночас за необхідності скасувати призначення належним користувачем можна достроково (раніше, ніж було вказано під час оформлення послуги).

Що робити, якщо чужий штраф уже виписано

Якщо користувач автомобіля після його придбання за довіреністю не встиг (або ж проігнорував) зареєструватися в реєстрі відомостей про належного користувача, штрафи за порушення ПДР і надалі виписуватимуться на власника автомобіля (на підставі свідоцтва про реєстрацію машини).

Водночас згідно зі статтею 279-3 КУаПА власник авто звільняється від адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі (або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки, відеозапису), якщо:

впродовж 20 календарних днів надає документ, який підтверджує, що до моменту вчинення правопорушення ТЗ вибув з її володіння внаслідок протиправних дій інших осіб, або щодо протиправного використання іншими особами номерних знаків, що належать її машині

впродовж 20 календарних днів особа, що насправді керувала транспортним засобом, особисто звернеться до підрозділу МВС (із заявою про згоду, що порушення вчинила вона) та сплатить суму штрафу

Крім того, отримавши постанову зі штрафом, реальний власник машини може повідомити людину, яка придбала автівку за довіреністю, про необхідність сплатити штраф. Але тут вже працюватиме "людський фактор".

Якщо фактичний користувач транспортного засобу відмовиться сплатити штраф, його доведеться оплатити власнику ТЗ (згідно з технічним паспортом).