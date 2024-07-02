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Як правильно обрати якісне морозиво, яке не зашкодить здоров'ю: головні "фішки"

Фото: Головні правила при виборі морозива (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Чимало людей обожнюють морозиво та їдять його влітку майже не щодня. Для людей, які худнуть, цього робити не можна, адже це не просто вода, а смаколик, у якому є жири та вуглеводи.

Як обрати якісне морозиво, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Наталії Самойленко в Instagram.

Що треба знати про морозиво

Експерт радить надавати перевагу якісному морозиву з чистим складом де є молоко, вершки та вершкове масло і вживати його на десерт після основного прийому їжі.

Головні поради для вибору морозива

ДСТУ 4733

Дивіться, щоб на упаковці морозива був зазначений державний стандарт.

ДСТУ 4733 є стандартом України, який встановлює вимоги до морозива. Він регулює якість і безпеку цього продукту, включаючи вимоги до складу, маркування, упаковки та методи контролю якості. Основні аспекти, які зазвичай включаються до стандарту, це вимоги до вмісту жирів, цукру, добавок, а також правила щодо гігієнічних умов виробництва та зберігання.

Цей стандарт дозволяє споживачам бути впевненими у якості морозива, яке вони купують, і забезпечує виробникам чіткі вимоги для виготовлення продукції відповідно до національних стандартів безпеки і якості.

Відсутність штучних добавок

Уникайте морозива з великою кількістю штучних барвників, ароматизаторів та консервантів. Чим менше оброблених інгредієнтів, тим краще.

Тип морозива

Якщо ви обираєте морозиво на молочній основі, перевірте, чи воно містить високий вміст молочних жирів, що робить його більш кремовим і насиченим смаком.

Бренд і репутація

Оберіть морозиво від відомих виробників або брендів з доброю репутацією. Вони частіше за все мають стандарти якості і кращі інгредієнти.

 

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