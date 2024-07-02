Как правильно выбрать качественное мороженое, которое не навредит здоровью: главные "фишки"

Многие любят мороженое и едят его летом почти не каждый день. Для худеющих людей этого делать нельзя, ведь это не просто вода, а вкусность, в которой есть жиры и углеводы.
Как выбрать качественное мороженое, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Натальи Самойленко в Instagram.
Эксперт советует отдавать предпочтение качественному мороженому с чистым составом, где есть молоко, сливки и сливочное масло и употреблять его на десерт после основного приема пищи.
ДСТУ 4733
Смотрите, чтобы на упаковке мороженого был указан государственный стандарт.
ДСТУ 4733 является стандартом Украины, устанавливающим требования к мороженому. Он регулирует качество и безопасность этого продукта, включая требования к составу, маркировки, упаковки и методы контроля качества. Основные аспекты, которые обычно включаются в стандарт, это требования к содержанию жиров, сахара, добавок, а также правила гигиенических условий производства и хранения.
Этот стандарт позволяет потребителям быть уверенными в качестве покупаемого мороженого и обеспечивает производителям четкие требования для изготовления продукции в соответствии с национальными стандартами безопасности и качества.
Отсутствие искусственных добавок
Избегайте мороженого с большим количеством искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов. Чем меньше обработанных ингредиентов, тем лучше.
Тип мороженого
Если вы выбираете мороженое на молочной основе, проверьте, содержит ли оно высокое содержание молочных жиров, что делает его более кремовым и насыщенным вкусом.
Бренд и репутация
Выберите мороженое из известных производителей или брендов с хорошей репутацией. Они чаще всего имеют стандарты качества и лучшие ингредиенты.
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