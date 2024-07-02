Как правильно выбрать качественное мороженое, которое не навредит здоровью: главные "фишки"

Что нужно знать о мороженом

Эксперт советует отдавать предпочтение качественному мороженому с чистым составом, где есть молоко, сливки и сливочное масло и употреблять его на десерт после основного приема пищи.

Главные советы для выбора мороженого

ДСТУ 4733

Смотрите, чтобы на упаковке мороженого был указан государственный стандарт.

ДСТУ 4733 является стандартом Украины, устанавливающим требования к мороженому. Он регулирует качество и безопасность этого продукта, включая требования к составу, маркировки, упаковки и методы контроля качества. Основные аспекты, которые обычно включаются в стандарт, это требования к содержанию жиров, сахара, добавок, а также правила гигиенических условий производства и хранения.

Этот стандарт позволяет потребителям быть уверенными в качестве покупаемого мороженого и обеспечивает производителям четкие требования для изготовления продукции в соответствии с национальными стандартами безопасности и качества.

Отсутствие искусственных добавок

Избегайте мороженого с большим количеством искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов. Чем меньше обработанных ингредиентов, тем лучше.

Тип мороженого

Если вы выбираете мороженое на молочной основе, проверьте, содержит ли оно высокое содержание молочных жиров, что делает его более кремовым и насыщенным вкусом.

Бренд и репутация

Выберите мороженое из известных производителей или брендов с хорошей репутацией. Они чаще всего имеют стандарты качества и лучшие ингредиенты.