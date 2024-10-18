Як правильно називати українською людей від 60 років та старше: припиніть робити помилки

Термін "пенсіонери" потрібно вживати тільки до осіб, які вже отримують пенсію. Однак її можуть призначати не тільки за віком, а й дитині чи іншій особі - через втрату годувальника. А ще деякі люди виходять на пенсію після 45 років.

Зараз в законодавстві України використовується термін "люди похилого віку", а от в Європі про людей від 60 років та старше кажуть "люди третього віку".

"Правильно: люди старшого віку, літні люди, люди третього віку, люди у віці 60+/75+/ 90+. А неправильно: люди у віці, старі люди, люди пенсійного віку, пенсіонери, люди поважного віку, бабусі й дідусі", - пояснює Васильєва.

Вона додає, що прикметником "старі" можна зачепити ту групу людей, яка себе так не ідентифікує, хоча саме такий варіант може траплятися у медіа та українському законодавстві.

"З урахуванням загальносвітової тенденції подовження життя стає неочевидним, людей якого віку зараховувати до цієї категорії. Згідно з класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я літнім вважається вік 60-75 років, а старечим - 75-90 років. Тих, хто досяг 90 років і більше, заведено називати довгожителями. "Бабуся", "дідусь" уживаємо лише, коли треба вказати на родинні зв'язки", - зауважує філолог.

Використовувати евфемізми типу "люди поважного віку", "дама бальзаківського віку", "людина з обмеженими можливостями (або "людина з особливостями", "людина з особливими потребами", "людина з нюансами") - некоректно.

"Треба називати чітко й незавуальовано, але без дискримінації: люди старшого віку, жінка у віці 30-40 років, людина з інвалідністю. На представників і представниць африканської расової гілки коректно казати темношкірий/темношкіра і в жодному разі не чорний/чорна. Людина європеоїдної раси - світлошкіра, а не біла", - підкреслює Васильєва.

Вона додала, що в українській мові є дискримінаційний фразеологізм: "Почуватися білою людиною", тобто нормальною, такою, що має привілеї. І радить його не вживати, бо у цивілізованої людини на такі висловлювання має стояти внутрішній блокувач.