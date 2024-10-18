Как правильно называть на украинском людей от 60 лет и старше: прекратите делать ошибки

Термин "пенсионеры" нужно употреблять только к лицам, уже получающим пенсию. Однако ее могут назначать не только по возрасту, но и ребенку или другому лицу - из-за потери кормильца. А еще некоторые люди уходят на пенсию после 45 лет.

Сейчас в законодательстве Украины используется термин "люди похилого віку", а вот в Европе о людях от 60 лет и старше говорят "люди третього віку".

"Правильно: люди старшого віку, літні люди, люди третього віку, люди у віці 60+/75+/ 90+. А неправильно: люди у віці, старі люди, люди пенсійного віку, пенсіонери, люди поважного віку, бабусі й дідусі", - объясняет Васильева.

Она добавляет, что прилагательным "старі" можно задеть ту группу людей, которая себя так не идентифицирует, хотя именно такой вариант может встречаться в медиа и украинском законодательстве.

"С учетом общемировой тенденции продление жизни становится неочевидным, людей какого возраста относить к этой категории. Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения "літнім" считается возраст 60-75 лет, а "старечим" - 75-90 лет. Тех, кто достиг 90 лет и более того, принято называть "довгожителями". "Бабуся", "дідусь" используем только, когда нужно указать на родственные связи", - отмечает филолог.

Использовать эвфемизмы типа "люди поважного віку", "дама бальзаківського віку", "людина з обмеженими можливостями (или "людина з особливостями", "людина з особливими потребами", "людина з нюансами") - некорректно.

"Надо называть четко и незавуалированно, но без дискриминации: люди старшого віку, жінка у віці 30-40 років, людина з інвалідністю. На представителей и представительниц африканской расовой ветви корректно говорить темнокожий/темнокожая и ни в коем случае не черный/черная. Человек европеоидной расы - светлокожий, а не белый", - подчеркивает Васильева.

Она добавила, что в украинском языке есть дискриминационный фразеологизм: "Почуватися білою людиною", то есть нормальной, имеющей привилегии. И советует его не употреблять, потому что у цивилизованного человека на такие высказывания должен стоять внутренний блокировщик.