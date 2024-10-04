"Бісики пускати" та "байдики бити": найцікавіші фразеологізми, які знадобляться кожному українцю

Українська мова багата на різноманітні фразеологізми. Їх часто використовують, коли хочуть висловити думку дотепно під час розмови та виразити свої емоції.

Які є цікаві українські фразеологізми, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Movyty в Instagram.

Як сніг на голову - щось несподіване раптове

Де раки зимують (показати, знати) - провчити кого-небудь, завдаючи йому неприємностей, прикрощів.

Знати, де раки зимують - маючи неабиякий досвід, вмити добре розбиратися в ситуації, бути хитрим, спритним.

Як з торішнього снігу - для вираження повного заперечення змісту слова "буде", тобто зовсім не буде.

Як сніг (білий, побіліти) - дуже, надзвичайно

Як рибі парасолька - вживається зі слова "потрібний", категоричне заперечення змісту зазначеного слова, тобто зовсім не потрібен.

Лишилася, як руда миша зимою - лишитися в скрутному становищі, без ніяких запасів, без нічого

Загинути, пропасти як руда миша зимою - напевно, неодмінно, обов'язково.

Скільки літ, скільки зим - як привітання та вираження радості під час зустрічі з тими, кого давно не бачили.

Як торішнього снігу боятися - для вираження повного заперечення змісту слова "боятися", тобто зовсім не боятися.

Як торішній сніг потрібен - іронічне, для заперечення змісту зазначених слів, зовсім не потрібен.

Снігова королева - жорстока красуня

Бісики пускати - залицятися

Бачити смаженого вовка - бути обізнаним

Ні за цапову душу - даремно

Крізь бурю та сніг - подолання вкрай несприятливих зовнішніх обставин, які заважають жити та творити.

Снігу посеред зими не допросишся - так говорять про когось дуже скупого.

Кидати громи, кипіти злобою, вогнем дихати, скреготати зубами, бісом дивитися - гніватися

Голова варить, голова на плечах, макітра розуму, мати кебету, мати олію в голові, не в тім'я битий - розумний, кмітливий, здібний

Капустяна голова - нерозумна, неуважна людина

Давати прочуханки, кидати громами, знімати стружку, читати моралі, намилити шию - сварити

Підкласти свиню - ненавмисно чи ненароком завдати кому-небудь прикрощів, чинити підлість або діяти підступно проти когось

Жабі по коліна - неглибоко, зовсім мало

Аж з медом та маком - казати щось нещиро, облесливо

Аж кипить у руках - швидко щось робити.

Баглаї бити, байдики бити - ледарювати

Баляндраси точити, боби розводити - базікати, говорити пусте, нецікаве

Вхопити Бога за бороду - досягти чогось омріяного, особливого, вимріяного

Гринджоли малювати - нічого не робити

Гордіїв вузол - труднощі, заплутана ситуація

Вилами по воді писано - невідомо як буде

Як за гріш маку - дуже багато

Аж дим іде - інтенсивно, завзято

Бути на коні - мати успіх

Як Пилип з конопель - з‘явитися несподівано

Розбити глека - посваритися