Як правильно мити полуницю та чому це дійсно важливо (відео)

Сезон полуниці вже в самому розпалі, а тому багато хто цікавиться, як правильно мити соковиті ягоди, аби вони точно не принесли шкоду. На тлі цього у мережі навіть з'явилися "хаки", які передбачають використання соди й навіть оцту.

Як мити полуницю та чи безпечно це робити народними методами з содою, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Що "живе" на полуниці

Блогерка Діана Головець розмістила відео, на якому можна побачити полуницю під мікроскопом. І ця картина здатна налякати багатьох.

На полуниці, як і на будь-чому, є мікроорганізми, малесенькі комахи та жучки. І блогерка запевняє, що усе це потрібно змити. Для цього вона пропонує залити ягоди водою з оцтом, а за 10 хвилин додати туди ще й соду.

Такий "хак", запевняє жінка, вимиває увесь бруд з полуниці. Втім, у коментарях розгорілися палкі суперечки. Одні пишуть, що після відео з мікроскопом їм взагалі не хочеться їсти полуницю, а інші ж називають цей метод миття максимально безглуздим. Юзери пишуть:

"У вас параноя. Краще їсти брудне, ніж так морочитися, а потім їсти оцет замість полуниці"

"Вже і їсти не хочу після такого миття"

"Подивимось, що ці організми скажуть моєму шлунковому соку"

"Якщо я зʼїла жука - це проблеми жука"

"Капець. А я все своє дитинство прямо на городі її їла".

Чи можна мити полуницю содою та оцтом

Дискусії навколо цього "хаку" з'являються вже багато років. Вчені та лікарі навіть проводили дослідження, аби з'ясувати, як миття у соді та оцті впливає на кількість бактерій на овочах та фруктах. Виявилося, що іноді цей метод дійсно працює.

Втім, експерти не радять залишати полуницю надовго у воді з содою та оцтом. До того ж після замочування варто ще раз промити ягоди під проточною водою.