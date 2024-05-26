Как правильно мыть клубнику и почему это действительно важно (видео)
Сезон клубники уже в самом разгаре, а потому многие интересуются, как правильно мыть сочные ягоды, чтобы они точно не принесли вреда. На фоне этого в сети даже появились "хаки", предполагающие использование соды и даже уксуса.
Как мыть клубнику и безопасно ли это делать народными методами с содой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Что "живет" на клубнике
Блогерша Диана Головец разместила видео, на котором можно увидеть клубнику под микроскопом. И эта картина способна напугать многих.
На клубнике, как и на чем-либо, есть микроорганизмы, крошечные насекомые и жучки. И блогерша уверяет, что все это нужно смыть. Для этого она предлагает залить ягоды водой с уксусом, а через 10 минут добавить туда еще и соду.
Такой "хак", уверяет женщина, вымывает всю грязь из клубники. Впрочем, в комментариях разгорелись жаркие споры. Одни пишут, что после видео с микроскопом им вообще не хочется есть клубнику, а другие называют этот метод мойки максимально бессмысленным. Пользователи пишут:
- "У вас паранойя. Лучше есть грязное, чем так возиться, а потом есть уксус вместо клубники"
- "Уже и есть не хочу после такой мойки"
- "Посмотрим, что эти организмы скажут моему желудочному соку"
- "Если я съела жука - это проблемы жука"
- "Капец. А я все свое детство прямо на огороде ее ела".
Можно ли мыть клубнику содой и уксусом
Дискуссии вокруг этого "хака" появляются уже много лет. Ученые и врачи даже проводили исследования, чтобы выяснить, как мытье в соде и уксусе влияет на количество бактерий на овощах и фруктах. Оказалось, что иногда этот метод действительно работает.
Впрочем, эксперты не советуют оставлять клубнику надолго в воде с содой и уксусом. К тому же после замачивания следует еще раз промыть ягоды под проточной водой.
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При написании новости были использованы источники: видео из Instagram блоггера Дианы Головец, сайты Health и Shuba.