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Как правильно мыть клубнику и почему это действительно важно (видео)

Воскресенье 26 мая 2024 15:32
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Как правильно мыть клубнику и почему это действительно важно (видео) Почему нужно мыть клубнику (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Сезон клубники уже в самом разгаре, а потому многие интересуются, как правильно мыть сочные ягоды, чтобы они точно не принесли вреда. На фоне этого в сети даже появились "хаки", предполагающие использование соды и даже уксуса.

Как мыть клубнику и безопасно ли это делать народными методами с содой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что "живет" на клубнике

Блогерша Диана Головец разместила видео, на котором можно увидеть клубнику под микроскопом. И эта картина способна напугать многих.

На клубнике, как и на чем-либо, есть микроорганизмы, крошечные насекомые и жучки. И блогерша уверяет, что все это нужно смыть. Для этого она предлагает залить ягоды водой с уксусом, а через 10 минут добавить туда еще и соду.

Такой "хак", уверяет женщина, вымывает всю грязь из клубники. Впрочем, в комментариях разгорелись жаркие споры. Одни пишут, что после видео с микроскопом им вообще не хочется есть клубнику, а другие называют этот метод мойки максимально бессмысленным. Пользователи пишут:

  • "У вас паранойя. Лучше есть грязное, чем так возиться, а потом есть уксус вместо клубники"
  • "Уже и есть не хочу после такой мойки"
  • "Посмотрим, что эти организмы скажут моему желудочному соку"
  • "Если я съела жука - это проблемы жука"
  • "Капец. А я все свое детство прямо на огороде ее ела".

Можно ли мыть клубнику содой и уксусом

Дискуссии вокруг этого "хака" появляются уже много лет. Ученые и врачи даже проводили исследования, чтобы выяснить, как мытье в соде и уксусе влияет на количество бактерий на овощах и фруктах. Оказалось, что иногда этот метод действительно работает.

Впрочем, эксперты не советуют оставлять клубнику надолго в воде с содой и уксусом. К тому же после замачивания следует еще раз промыть ягоды под проточной водой.

Кстати, недавно диетолог рассказала, какие продукты помогут похудеть.

Кроме того, ранее стало известно, какие растения нужно срочно обрезать в мае.

При написании новости были использованы источники: видео из Instagram блоггера Дианы Головец, сайты Health и Shuba.

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