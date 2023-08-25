Как правильно мыть машину на мойке самообслуживания: секреты беспрекословной чистоты

Но чтобы получить максимальный эффект, важно знать, как правильно и безопасно провести процедуру мойки на такой станции.

Автомойки самообслуживания сегодня очень популярный вариант для тщательной очистки машины. Они позволяют водителям сохранить время и деньги, обеспечивая при этом качественное мытье.

Как правильно готовить авто к мойке, на что нужно обратить внимание и что нельзя делать на мойке самообслуживания - читайте в материале Styler.

Подготовка к мойке

Перед тем как начать мыть автомобиль, рекомендуется удалить крупные загрязнения, такие как грязь, песок или налеты. Это можно сделать с помощью обычного шланга с водой. Такая предварительная обработка поможет избежать царапин и повреждений лакокрасочного покрытия в процессе мойки.

Не переусердствуйте с пеной

При нанесении пены важно равномерно распределить ее по всей поверхности автомобиля, особенно в местах, где сильно скапливается грязь, например, на колесах и нижних частях кузова. Обычно 2-5 минут считается достаточным временем для работы моющего средства.

Начинайте с верхней части

Рекомендуется начать мойку с верхней части автомобиля, включая крышу и окна. Это позволит удалить пыль, налеты и загрязнения, которые могут попасть на краску в процессе мойки нижних частей.

Избегайте сильного давления воды

При использовании шланга с высоким давлением важно не держать его слишком близко к поверхности автомобиля. Сильное давление воды может повредить лакокрасочное покрытие и вызвать царапины. Рекомендуется держать расстояние примерно 30-40 см от поверхности машины.

Эти советы помогут правильно мыть авто (иллюстративное фото: Freepik)

Пользуйтесь мягкой губкой или щеткой

Для очистки кузова можно использовать мягкую губку или специальную мягкую щетку. Это поможет бережно удалить грязь и налеты с поверхности, минимизируя риск повреждений.

Очистка колес и днища

Не забудьте уделить внимание колесам и днищу автомобиля. Эти части часто сильно загрязняются и могут содержать коррозионные вещества. Используйте специальные моющие средства и щетки для эффективной очистки.

Тщательный слив воды

После тщательной мойки убедитесь, что на поверхности автомобиля не осталось излишней воды. Ее переизбыток может оставить пятна и разводы на кузове.

Протрите авто мягкой салфеткой

Чтобы избежать появления водных разводов, аккуратно протрите кузов мягкой микрофиброй или специальной салфеткой.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам получить наилучший результат при очистке автомобиля на самообслуживающей мойке и избежать нежелательных повреждений или неприятных ситуаций.