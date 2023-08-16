Як накопичити гроші на авто та при цьому не відмовляти собі у всьому: поради експерта

Купівля автівки є хорошим і правильним рішенням, якщо вам справді потрібен особистий транспорт. Проте потрібно не забувати, що придбання - це не одноразовий вклад, адже машину потрібно ремонтувати, заправляти та вдосконалювати для власного комфорту.

Як купити авто так, щоб воно не стало тягарем, розповіла експерт із фінансової грамотності Галина Третяк на своїй сторінці в Instagram .

Як обрати ціновий діапазон

Існує неписана закономірність: чим дорожча машина, тим дорожчим буде її обслуговування. Тому під час вибору орієнтуйтеся на ваш річний дохід.

Експертка радить закладати на покупку авто не більше ніж 25-35% вашого річного доходу до сплати податків.

Наприклад, якщо на рік ви заробляєте 240 000 гривень (20 000 на місяць), тоді доцільно обирати транспорт від 60 000 до 84 000 гривень. Очевидно, що якщо ви хочете дорожче авто, тоді варто задуматися над тим, як згенерувати додатковий дохід.

Максимальна сума, яку ви можете витратити на машину, повинна складати шість ваших місячних доходів. Проте врахуйте ще й обслуговування, яке може бути задорогим.

Що потрібно враховувати в обслуговування

У цей пункт потрібно закладати:

страхування

заправку

мийку

заміну розхідних матеріалів

паркування

штрафи

Саме тому для розрахунків краще спиратися саме на річний дохід. Так ви будете розуміти, чи зможете дозволити собі ту машину, яку хочете. І так, щоб при цьому не довелося економити на всьому.

А як правильно брати кредит?

У такому випадку використайте правило "20/4/10", де:

20% - це сума першого внеску

4 - це максимальна кількість років для виплати

10% - допустима місячна сума для обслуговування

Розрахуймо це правило для авто за 30 000 доларів. Таким чином перший внесок повинен становити 6 000 доларів, а щомісячне обслуговування - 700 доларів з урахуванням того, що виплата на чотири роки.