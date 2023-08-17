Для водіїв у Києві встановили важливе обмеження: на що звернути увагу
У Києві для водіїв встановили обмеження, яке забороняє рух деяких видів транспорту. Однак час дії цих обмежень не має часових рамок і може змінюватися.
Про це повідомили в Патрульній поліції Києва.
Більше про обмеження
Останніми днями в Києві знову спекотно, тому на території столиці ввели тепловий режим.
У зв'язку з цим великоваговий транспорт не може в'їжджати в Київ і пересуватися містом, якщо температура повітря зависока, а точніше вища 28 градусів за Цельсієм. Разом із тим час дії цих обмежень може змінюватися відповідно до температурного режиму.
Такі обмеження потрібні для того, щоб зберегти дорожнє покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду.
Що таке великоваговий транспорт
Це транспортний засіб з вантажем чи без нього, хоча б один з вагових параметрів якого перевищує встановлені на території України допустиму максимальну масу чи осьове навантаження.
Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн.
Які вантажівки можуть їздити в спеку
Але водночас навіть якщо температура повітря перевищує 28 градусів, є чотири типи вантажівок, які можуть пересуватися містом. До них входять:
- з небезпечним вантажем
- з вантажем, який швидко псується
- з живими тваринами чи птицею
- вантажівки, які ліквідовують надзвичайні ситуації
Інфографіка: Суспільне
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