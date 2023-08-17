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Для водіїв у Києві встановили важливе обмеження: на що звернути увагу

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Україна, Четвер 17 серпня 2023 09:57
Для водіїв у Києві встановили важливе обмеження: на що звернути увагу У Києві встановили нове обмеження для водіїв (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

У Києві для водіїв встановили обмеження, яке забороняє рух деяких видів транспорту. Однак час дії цих обмежень не має часових рамок і може змінюватися.

Про це повідомили в Патрульній поліції Києва.

Більше про обмеження

Останніми днями в Києві знову спекотно, тому на території столиці ввели тепловий режим.

У зв'язку з цим великоваговий транспорт не може в'їжджати в Київ і пересуватися містом, якщо температура повітря зависока, а точніше вища 28 градусів за Цельсієм. Разом із тим час дії цих обмежень може змінюватися відповідно до температурного режиму.

Такі обмеження потрібні для того, щоб зберегти дорожнє покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду.

Що таке великоваговий транспорт

Це транспортний засіб з вантажем чи без нього, хоча б один з вагових параметрів якого перевищує встановлені на території України допустиму максимальну масу чи осьове навантаження.

Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Які вантажівки можуть їздити в спеку

Але водночас навіть якщо температура повітря перевищує 28 градусів, є чотири типи вантажівок, які можуть пересуватися містом. До них входять:

  • з небезпечним вантажем
  • з вантажем, який швидко псується
  • з живими тваринами чи птицею
  • вантажівки, які ліквідовують надзвичайні ситуації

Для водіїв у Києві встановили важливе обмеження: на що звернути увагу

Інфографіка: Суспільне

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