Як правильно користуватись відпарювачем, аби одяг був без складок: лайфхаки

Використовуйте "чисту" воду

Більшість інструкцій з експлуатації відпарювачів радять використовувати дистильовану або ж фільтровану воду (особливо якщо ваша модель не має спеціальних фільтрів).

Це допоможе вберегти елементи приладу від накипу (вапняного нальоту), а також дозволить прасувати одяг без ризику появи плям або ж знебарвлення тканини.

Не спішіть почати процес

Більшість відпарювачів нагріваються за лічені хвилини й спокушають розпочати процес прасування з першими струменями пари.

Водночас для повноцінного та якісного процесу прилад має нагрітися повністю, інакше ви ризикуєте витратити на прасування зайвий час і намочити одяг (якщо відпарювач "плюватиме" на нього залишками води з насадки).

Стежте за відстанню й нахилом

Під час прасування важливо стежити за відстанню сопла (насадки приладу) від одягу. Просто по тканині водити відпарювачем найчастіше не варто (відстань має становити щонайменше 1 см).

Крім того, важливим для якісного прасування є кут нахилу відпарювача відносно одягу (найбільш ефективним вважають прямий кут).

Якщо ваш відпарювач має шланг, стежте за тим, аби він був рівним (не зігнутим) і не перешкоджав проходженню пари.

Для правильного нахилу, відпарювач має зручно "лежати" в руці (скріншот: youtube.com/@cleanmyspace)

Звертайте увагу на матеріал

Відпарювати безпечно можна як натуральні, так і синтетичні тканини (бавовну, льон, вовну, шовк, поліестер, нейлон тощо).

Водночас деякі матеріали (замшу, шкіру, вощені речі) паровій обробці краще не піддавати, аби запобігти псуванню та деформації.

Не нехтуйте вішаками чи підставками

Одяг, який ви відпарюєте, має бути розміщений вертикально (не лежати на якихось поверхнях, а висіти у повітрі). З огляду на це не варто нехтувати спеціальними підставками або ж вішаками.

Набагато простіше працювати з речами, які висять на зручній висоті просто перед вами, адже втомлені руки гірше справлятимуться з процесом і робитимуть це довше.

Для того, щоб позбутися надокучливих складок на таких "складних" ділянках, як манжети чи коміри, можна скористатися спеціальними невеличкими горизонтальними підставками або спеціальними насадками.

Не забувайте про натяг

Для ефективного відпарювання одягу варто використовувати невеликий натяг (щоб волокна тканини висихали рівно й не поверталися у початковий зім'ятий стан).

Наприклад, якщо ви тримаєте відпарювач правою рукою, лівою допомагайте собі - натягуйте одяг і давайте парі розгладити тканину якнайкраще.

"Працювати" повинні обидві руки (скріншот: youtube.com/@cleanmyspace)

Контролюйте потік пари

Під час роботи з відпарювачем вам необхідно ретельно контролювати потік пари - спрямовувати його на ту чи іншу частину (деталь) одягу, яку необхідно розгладити.

Крім того, потрібно уважно стежити за тим, щоб потік пари не перебував задовго на одному місці - це може призвести до появи на тканині мокрої плями чи псування матеріалу.

Стежте за вологістю

Відпарювач ефективно "працює" лише із сухим одягом. Якщо матеріал, який ви хочете попрасувати, ще вологий, результату досягти навряд чи вдасться.

Після процесу відпарювання одягу також потрібно дати час - аби він підсох після впливу вологої пари на тканину.

Тримайте прилад чистим

Після використання відпарювача та його охолодження не забувайте виливати з резервуара воду, аби вона не застоювалася.

Крім того, час від часу прилад потрібно чистити, аби запобігти засміченню насадки вапняним нальотом і мінералами (навіть якщо ви використовуєте дистильовану воду).

Для цього в резервуар можна залити дистильований білий оцет і ввімкнути прилад, тримаючи сопло над раковиною допоки бак не спорожніє. Після цього резервуар варто заповнити дистильованою водою та повторити процес. Коли бак спорожніє вдруге, розберіть відпарювач і дайте всім його компонентам ретельно висохнути.