Как правильно пользоваться отпаривателем, чтобы одежда была без складок: лайфхаки

Используйте "чистую" воду

Большинство инструкций по эксплуатации отпаривателей советуют использовать дистиллированную или фильтрованную воду (особенно если у вашей модели нет специальных фильтров).

Это поможет уберечь элементы прибора от накипи (известкового налета), а также позволит гладить одежду без риска появления пятен или обесцвечивания ткани.

Не спешите начать процесс

Большинство отпаривателей нагреваются в считанные минуты и соблазняют начать процесс глажки с первыми струями пара.

В то же время для полноценного и качественного процесса прибор должен нагреться полностью, иначе вы рискуете потратить на глажку лишнее время и намочить одежду (если отпариватель будет "плевать" на нее остатками воды из насадки).

Следите за расстоянием и наклоном

При глажке важно следить за расстоянием сопла (насадки прибора) от одежды. Прямо по ткани водить отпаривателем чаще всего не стоит (расстояние должно составлять хотя бы 1 см).

Кроме того, важным для качественной глажки является угол наклона отпаривателя относительно одежды (наиболее эффективным считают прямой угол).

Если у вашего отпаривателя есть шланг, следите за тем, чтобы он был ровным (не согнутым) и не препятствовал прохождению пара.

Для правильного наклона отпариватель должен удобно "лежать" в руке (скриншот: youtube.com/@cleanmyspace)

Обращайте внимание на материал

Отпаривать безопасно можно как натуральные, так и синтетические ткани (хлопок, лен, шерсть, шелк, полиэстер, нейлон).

В то же время некоторые материалы (замшу, кожу, вощеные вещи) паровой обработке лучше не подвергать, чтобы предотвратить порчу и деформацию.

Не пренебрегайте вешалками или подставками

Одежда, которую вы отпариваете, должна быть размещена вертикально (не лежать на каких-то поверхностях, а висеть в воздухе). Учитывая это, не стоит пренебрегать специальными подставками или вешалками.

Гораздо проще работать с вещами, висящими на удобной высоте прямо перед вами, ведь уставшие руки будут хуже справляться с процессом и делать это дольше.

Для того чтобы избавиться от надоедливых складок на таких "сложных" участках, как манжеты или воротники, можно воспользоваться специальными небольшими горизонтальными подставками или специальными насадками.

Не забывайте о натяжении

Для эффективного отпаривания одежды следует использовать небольшое натяжение (чтобы волокна ткани высыхали ровно и не возвращались в исходное смятое состояние).

Например, если вы держите отпариватель правой рукой, левой помогайте себе - натягивайте одежду и давайте пару разгладить ткань как можно лучше.

"Работать" должны обе руки (скриншот: youtube.com/@cleanmyspace)

Контролируйте поток пара

При работе с отпаривателем вам необходимо тщательно контролировать поток пара - направлять его на ту или иную часть (деталь) одежды, которую необходимо разгладить.

Кроме того, нужно внимательно следить за тем, чтобы поток пара не находился слишком долго на одном месте - это может привести к появлению на ткани мокрого пятна или порче материала.

Следите за влажностью

Отпариватель эффективно "работает" только с сухой одеждой. Если материал, который вы хотите погладить, еще влажный, результата достичь вряд ли удастся.

После процесса отпаривания одежде также нужно дать время - чтобы она подсохла после воздействия влажного пара на ткань.

Держите прибор чистым

После использования отпаривателя и его охлаждения не забывайте выливать из резервуара воду, чтобы она не застаивалась.

Кроме того, время от времени прибор нужно чистить, чтобы предотвратить засорение насадки известковым налетом и минералами (даже если вы используете дистиллированную воду).

Для этого в резервуар можно залить дистиллированный белый уксус и включить прибор, держа сопло над раковиной пока бак не опустеет. После этого резервуар следует заполнить дистиллированной водой и повторить процесс. Когда бак опустеет вторично, разберите отпариватель и дайте всем его компонентам тщательно высохнуть.