Как правильно пользоваться отпаривателем, чтобы одежда была без складок: лайфхаки

Как правильно пользоваться отпаривателем и гладить одежду с помощью потока пара - понятно всем. Однако существует ряд нюансов и лайфхаков, которые сделают процесс отпаривания любой ткани более простым и быстрым.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, на какие именно моменты стоит обратить внимание, чтобы работа отпаривателя вас радовала, а одежда - всегда была опрятной и без складок.
При подготовке материала были использованы следующие источники: HataShop, Philips, Moyo.
Большинство инструкций по эксплуатации отпаривателей советуют использовать дистиллированную или фильтрованную воду (особенно если у вашей модели нет специальных фильтров).
Это поможет уберечь элементы прибора от накипи (известкового налета), а также позволит гладить одежду без риска появления пятен или обесцвечивания ткани.
Большинство отпаривателей нагреваются в считанные минуты и соблазняют начать процесс глажки с первыми струями пара.
В то же время для полноценного и качественного процесса прибор должен нагреться полностью, иначе вы рискуете потратить на глажку лишнее время и намочить одежду (если отпариватель будет "плевать" на нее остатками воды из насадки).
При глажке важно следить за расстоянием сопла (насадки прибора) от одежды. Прямо по ткани водить отпаривателем чаще всего не стоит (расстояние должно составлять хотя бы 1 см).
Кроме того, важным для качественной глажки является угол наклона отпаривателя относительно одежды (наиболее эффективным считают прямой угол).
Если у вашего отпаривателя есть шланг, следите за тем, чтобы он был ровным (не согнутым) и не препятствовал прохождению пара.
Для правильного наклона отпариватель должен удобно "лежать" в руке (скриншот: youtube.com/@cleanmyspace)
Отпаривать безопасно можно как натуральные, так и синтетические ткани (хлопок, лен, шерсть, шелк, полиэстер, нейлон).
В то же время некоторые материалы (замшу, кожу, вощеные вещи) паровой обработке лучше не подвергать, чтобы предотвратить порчу и деформацию.
Одежда, которую вы отпариваете, должна быть размещена вертикально (не лежать на каких-то поверхностях, а висеть в воздухе). Учитывая это, не стоит пренебрегать специальными подставками или вешалками.
Гораздо проще работать с вещами, висящими на удобной высоте прямо перед вами, ведь уставшие руки будут хуже справляться с процессом и делать это дольше.
Для того чтобы избавиться от надоедливых складок на таких "сложных" участках, как манжеты или воротники, можно воспользоваться специальными небольшими горизонтальными подставками или специальными насадками.
Для эффективного отпаривания одежды следует использовать небольшое натяжение (чтобы волокна ткани высыхали ровно и не возвращались в исходное смятое состояние).
Например, если вы держите отпариватель правой рукой, левой помогайте себе - натягивайте одежду и давайте пару разгладить ткань как можно лучше.
"Работать" должны обе руки (скриншот: youtube.com/@cleanmyspace)
При работе с отпаривателем вам необходимо тщательно контролировать поток пара - направлять его на ту или иную часть (деталь) одежды, которую необходимо разгладить.
Кроме того, нужно внимательно следить за тем, чтобы поток пара не находился слишком долго на одном месте - это может привести к появлению на ткани мокрого пятна или порче материала.
Отпариватель эффективно "работает" только с сухой одеждой. Если материал, который вы хотите погладить, еще влажный, результата достичь вряд ли удастся.
После процесса отпаривания одежде также нужно дать время - чтобы она подсохла после воздействия влажного пара на ткань.
После использования отпаривателя и его охлаждения не забывайте выливать из резервуара воду, чтобы она не застаивалась.
Кроме того, время от времени прибор нужно чистить, чтобы предотвратить засорение насадки известковым налетом и минералами (даже если вы используете дистиллированную воду).
Для этого в резервуар можно залить дистиллированный белый уксус и включить прибор, держа сопло над раковиной пока бак не опустеет. После этого резервуар следует заполнить дистиллированной водой и повторить процесс. Когда бак опустеет вторично, разберите отпариватель и дайте всем его компонентам тщательно высохнуть.
Напомним, ранее мы рассказывали, что быстрее гладит одежду и делает ваш вид безупречным - утюг или отпариватель.
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